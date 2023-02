Rizzoli, altre 450 ore di convenzionamento per pediatria e ortopedia

Per far fronte alla carenza di personale medico nei vari reparti dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Iervolino ha autorizzato altre ore in regime di convenzionamento, così come richiesto dopo la ricognizione delle dotazioni organiche e del relativo fabbisogno per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Già per il mese di gennaio erano state infatti autorizzate 250 ore per la UOSD di Ostetricia e Ginecologia; 650 ore per la UOC di Anestesia e Rianimazione e 300 ore per la UOC di Chirurgia Generale.

Per quanto riguarda la UOSD di Pediatria, sono state autorizzate 450 ore per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Per la UOSD di Ortopedia le ore autorizzate per i tre mesi sono 450. Qui infatti era stato rilevata una dotazione organica pari a 3 unità mediche, oltre al responsabile, a causa della rinuncia all’incarico da parte di un medico specialista ambulatoriale. Una dotazione organica insufficiente a garantire i LEA a fronte di 8 posti letto ed un posto di Day Hospital.