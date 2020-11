Rizzoli, 60 giorni “sospesi”. L’ASL rigetta le dimissioni di Castagliuolo e rivendica il preavviso

IDA TROFA | L’Ospedale Rizzoli senza direttore sanitario! Antonio Castagliuolo si è dimesso, ma l’ASL rifiuta le dimissioni e chiede due mesi di tempo per trovare il sostituto

Come ben sanno i nostri lettori, l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno è senza direttore sanitario. Il dottor Antonio Castagliuolo si è dimesso da giorni. Un atto forte ed indicativo di una certa deriva all’interno del complesso di via Fundera. L’ASL, davanti a questa netta presa di posizione, però, ha chiesto tempo, rifiutando le dimissioni del medico, rilevando che l’Azienda necessita di due mesi di preavviso per avviare l’iter teso a reperire il sostituto.

Prosegue, dunque, il balletto assurdo e deprecabile sulla gestione dell’unico ospedale isolano, da mesi paralizzato da un faida intestina tra medici e sanitari e gestita in maniera pessima dall’ASL NA2 nord.

Così, anche in queste ore, difficili e complicate per la comunità insulare, intorno alla lettera di dimissioni dal ruolo di direttore sanitario di Antonio Castagliuolo.

Il dottore, come è ormai noto, che copriva in maniera “pro tempore” la poltrona di comando del Rizzoli, dopo lo scandalo Bianco e dopo il quanto accaduto con il precedente, appare in ogni caso, intenzionato a lasciare . I bene informati parlano di una situazione non più gestibile a livello amministrativo e sopratutto umano.

Ad esempio, tra le cose più gravi, fonti interne raccontano di episodi poco educati tra il direttore Castagliuolo e il dottor Di Gennaro. Un contrasto insanabile che nulla a che vedere con l’emergenza Coronavirus e che ha radici lontane ed afferisce le ingerenze politiche, le nomine di favore ai vertici del che purtroppo al netto del covid, va avanti da molti anni.

La guerra tra i professionisti che operano al Rizzoli oggi, però, risulta essere ancora più grave e più importante considerando il periodo storico che stiamo attraversando e la deriva delle vicende Pandemiche che tengono il mondo con il fiato sospeso.

Il mondo intero si accorge di quanto non funzioni nel nostro sistema sanitario, i riflettori nazionali ci raccontano per quello che siamo ma qui da noi. Ora anche il balletto delle dimissioni del buon Castagliuolo da direttore sanitario (continuerà ad essere Direttore del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno) mettono in evidenza la china negativa che ha assunto ormai da tempo il nostro sistema socio-sanitario.

Purtroppo, vince la sudditanza dei sindaci appiattiti sulla linea del potere per non disturbare il manovratore.

I morti aumentano, il numero dei positivi anche, il caos sulla vera dimensione del contagio sull’isola regna sovrano eppure sembra tutto va bene, persino avere l’unico ospedale dell’Isola senza guida nominata e istituzionalmente riconosciuta.