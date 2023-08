Rivoluzione reggenze, come cambiano i presidi: Sironi alla Scotti, Di Guida a Panza

Ugo De Rosa | Il pensionamento delle presidi Lucia Monti e Marinella Allocca ha privato la nostra isola di due grandi donne di scuola. Avevamo iniziato a perdere in qualità con il saluto alla scuola delle presidi Chiara Conti a Forio e Patrizia Rossetti a Ischia e ora, iniziano a fare i conti la “reggenza”.

L’ufficio scolastico regionale ha deciso che l’isola non meriti presidi assegnati e, nelle sue assurde giravolte (alcune incomprensibili!) ha disegnato il nuovo assetto delle dirigenze scolastiche sull’isola. La scelta di affidare una doppia scuola non è mai la migliore! Tuttavia, però, la realtà di questa gestione scolastica è triste ed è questa.

Chi paga pegno, in maniera più che evidente, è il Circolo Didattico di Barano che continua ad essere una scuola alla mercè del dirigente dell’anno. Dopo al reggenza Monti, a Barano arriva la preside che ha già mostrato il suo lato oscuro a Forio. Al circolo didattico di Barano, arriva in reggenze la preside Carmela De Vita, l’attuale dirigente di Forio 1 e le cui gesta risuonano con gli echi milanesi a Forio e nelle aule giudiziarie con le sue denunce farlocche che sono state archiviate.

Assunta Barbieri, preside del Liceo Ischia, resta confermata in reggenza anche al Comprensivo di Lacco Ameno, mentre a Ischia 2 continua la sua reggenza la Preside Pollio.

Buone notizie, sempre che una reggenza sia una buona notizia, sia per Forio 2 che per la Scuola Media Scotti. Al posto della Allocca, direttamente dall’Istituto Superiore Mennella, arriva una preside che ci sa fare, la professoressa Giuseppina Di Guida artefice di un percorso di miglioramento ed espansione dell’istituto professionale ischitano, oggi vero fiore all’occhiello.

Sulla poltrona, pesante, lasciata libera dalla preside Monti, arriva il preside Mario Sironi. Per il capo del Telese, un’altra prova di reggenza dopo l’ottimo esperimento vissuto al Comprensivo Anna Baldino di Barano.

Ultimo ma non ultimo il Mattei di Casamicciola. Al posto del preside Calise, che vivrà un altro periodo di comando presso il Provveditorato, andrà la preside che già si occupa delle scuole di Casamicciola. Per la preside Marlisa Mancino raddoppia l’impegno casamicciolese.

La verità, amara, è che purtroppo sia l’Ambito 15 sia l’intera isola non sono mete preferite. La famosa “zona disagiata” aiuterebbe con i trasporti, con le assunzioni e con una gestione migliore dei servizi. E’ vero, inoltre, che le amministrazioni non si battono abbastanza per garantire una dirigenza esclusiva alle scuole del territorio. Lasciare tutto nelle mani degli uffici regionali o, peggio ancora, degli uffici scolastici è un danno oltre al danno.

E, sempre per il famoso detto del mal comune mezzo gaudio di dovremmo consolare con un altro dato: l’elenco dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è lungo quattro pagine. E c’è di tutto un po’.