Rivoluzione Ischia. Ferrante saluta, si lavora per il ritorno di Nicola Talamo in gialloblù

Le ore più complesse della stagione in casa Ischia hanno ormai un volto preciso e, come spesso accade, è il campo ad aver parlato per tutti. Senza attenuanti, senza mezze misure. La squadra è in difficoltà, ma la differenza – nello sport come nella vita – la fa sempre la capacità di rialzarsi. E nelle ultime ore, in casa gialloblù, si respira proprio quell’aria lì: quella delle ripartenze.

Come avevamo anticipato, il club del presidente Pino Taglialatela ha già ufficializzato le rescissioni con Victor Bertomeu, Achraf Habachi, Nicolò Parigi, Raffaele Vuolo e Simone Siciliano. Lunedì toccherà anche a Vincenzo Romano, che rientrerà sull’isola per firmare la risoluzione consensuale del contratto. Un’autentica rivoluzione tecnica, insomma, che non si limita ai calciatori.

Da domenica, infatti, anche Marco Ferrante ha “salutato” la squadra.

Il direttore generale, figura chiave negli ultimi mesi, avrebbe deciso – in accordo con Taglialatela – di lasciare la parte tecnico-sportiva nelle mani di Simone Corino, per concentrarsi invece su un lavoro di natura più societaria. Ferrante starebbe seguendo, insieme al presidente, la ricerca di nuovi partner economici e sponsor, anche internazionali, per dare respiro alle casse e al futuro del club.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti al “Mazzella”, è stato proprio Pino Taglialatela a parlare al gruppo. Un discorso diretto, di quelli senza filtri. Due i concetti chiave: chi resta, lo fa per combattere e per onorare la maglia oltre ogni limite; chi invece non se la sente, è libero di seguire chi ha già salutato. Parole che hanno scosso lo spogliatoio e che mirano a rinsaldare il senso d’appartenenza in un momento complicato.

Taglialatela ha anche confermato che l’ambiente, paradossalmente, si è compattato. Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri con i gruppi del tifo organizzato, “Gente di Mare” e “Anni 90”, che hanno garantito un sostegno pieno, concreto, “nonostante la classifica e i punti persi”, come avrebbe detto lo stesso presidente. Il messaggio è chiaro: l’Ischia non sarà lasciata sola.

Sul piano societario, si muove anche il gruppo isolano composto da Borsò, Buono, Pipolo e dalla famiglia Di Meglio, che lavora fianco a fianco con Taglialatela. Nelle ultime ore sono stati definiti nuovi contratti pubblicitari e proseguono i contatti con imprenditori interessati a valutare un ingresso nel progetto Ischia. Ogni trattativa, però, sarà inevitabilmente condizionata dai risultati sul campo: servono segnali, servono vittorie.

Sul fronte mercato, dopo le tante uscite, iniziano a delinearsi i primi innesti. È già arrivato Nicolò Fontanelli, terzino destro proveniente dal Giulianova, e Corino sta valutando l’inserimento di un giovane classe 2005 che si allena al “Mazzella” da alcuni giorni. Ma il nome che accende l’entusiasmo è un altro: Nicola Talamo.

Il dossier è aperto e occupa la scrivania di Taglialatela, Corino e del procuratore dell’attaccante. Talamo, che a Ischia ha lasciato un segno profondo, potrebbe essere il rinforzo simbolo di questa rinascita. L’attuale situazione dell’Acerrana, ultima nel girone H di Serie D e in pieno smantellamento, apre più di uno spiraglio.

Un ritorno di Talamo non avrebbe solo un valore tecnico: significherebbe riaccendere la fiamma dell’identità, restituire fiducia a un ambiente che ha bisogno di ritrovarsi. Sarebbe, in una parola, la prima vera mossa della “nuova Ischia” che vuole ripartire dal cuore.