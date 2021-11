Rivoluzione circolari: l’EAV Bus come Cimabue: fa una cosa e ne sbaglia due…

Ugo De Rosa | La rivoluzione dell’EAV delle Circolari CD e CS che vi abbiamo raccontato ieri come una buona cosa, alla fine, ha mostrato subito il lato più “artistico” dell’EAV che, come Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due!

Eggià, l’EAV ha sbagliato con l’utenza e con i lavoratori. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di raccontare le vicende, parallele, nel modo migliore.

Con il cambio delle circolari, ieri mattina, l’EAV ha lasciato a Panza diversi studenti in attesa della CS. Il nuovo percorso, però, non prevede il passaggio per “Panza” e i ragazzi hanno atteso, invano, l’arrivo del mezzo. Così come alcuni sono rimasti all’addiaccio sulle fermate di Buonopane per diverso tempo.

E veniamo al primo errore di EAV. Un cambio così importante sarebbe dovuto essere annunciato con maggiore enfasi e maggiore impatto sociale. E, invece, l’azienda ha diffuso solo un semplice comunicato stampa. Forse De Gregorio non aveva piacere a farsi vedere sul Ponte di Buonopane ad annunciare il cambio delle circolare.

E veniamo alla seconda cosa sbagliata. Ma qualcuno aveva avvisato i lavoratori che cambiavano le circolari? Sembra proprio di no anche se i nuovi turni sono stati stampati il 28 ottobre.

Diciamocelo subito, le circolari CD e CS, dopo 37 anni meritano una evoluzione. Si sono moltiplicate le fermate, sono aumentate le auto in sosta e in circolazione e, soprattutto, sono cambiate le esigenze di trasporto. In 37 anni nulla resta uguale.

Assodata questa esigenza, però, sembra che l’EAV abbia fatta la “furba” e, oltre ad aver ignorato i diritti dei lavoratori, ha modificato senza confronto i turni di lavoro, di percorrenza e di sosta.

Bisogna essere tecnici. La nuova CD ha un tempo di percorrenza di 2 minuti in meno. Al netto che vorremmo capire la ratio di questa riduzione ci chiediamo se debbano essere gli autisti a pagare questa rivoluzione. Senza fare troppo i tecnici (ma possiamo sempre farlo!) ci chiediamo perché il mastrino di lavoro dei nostri autisti deve essere aumentato di 15 minuti senza preavviso e senza una concertazione sindacale.

Davvero l’EAV pensa che siamo tutti con la bocca aperta aspettando che le novità ci piombino dal cielo e che non conosciamo come funziona il servizio?

Serve, subito, una contrattazione con gli autisti! Serve subito mettere in ordine le cose e non fare i furbi con i lavoratori.

Cozzolino avvisato, Cozzolino mezzo salvato.