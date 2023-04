Riva Destra, revocate le “C”. Non si balla più! Inibizione delle attività di intrattenimento  per i locali “Riva” e “Mojito”

Rivoluzione sulla Riva Destra. Il Comune decide di adottare il pugno di ferro sulla movida, stoppando gli intrattenimenti danzanti nei locali “Riva” e “Mojito”, revocando la licenza C e “declassandoli” alla B, ovvero alla semplice attività di somministrazione ma senza più musica e danze “sfrenate”. La missione affidata alla responsabile del Suap Paola Mazzella, di porre un freno al caos sulla Riva Destra che nelle ultime stagioni estive aveva raggiunto il culmine, è stata portata a compimento. Una iniziativa che rientra in una più ampia “rivoluzione”, ovvero nel piano del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino di riqualificare l’intera zona portuale. Per ora si parte dalla Riva Destra e dai due locali Riva e Mojito. Ovviamente non basta. Si proseguirà sulla strada intrapresa? E’ questo l’auspicio Gli episodi di cronaca che hanno visto teatro la Rive Droite con ripetuti interventi delle forze dell’ordine e altre situazioni di “anarchia” richiedono ulteriori interventi e coerenza nell’agire per cambiare veramente “faccia” a una delle zone più frequentate del comune, in special modo nelle ore serali e notturne.

I due provvedimenti adottati da Paola Mazzella partono da una identica premessa: il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza. Dall’avvio del procedimento per la sospensione o revoca delle SCIA con richiesta di relazione tecnica asseverata nel primo caso e di supplemento istruttorio nel secondo «con specifica indicazione delle vie di esodo sul tratto di banchina con prospicienti accosti di yacht e barche da rimessa – in considerazione della capienza massima del locale e dell’utilizzo promiscuo degli ambienti, risultando la società titolare sia di un’attività di intrattenimento danzante fino ad un massimo di 99 persone sia di un’attività di bar nel locale sito in Ischia alla via Porto nonché concessionario di suolo pubblico per tavoli e sedie fino alla stagione turistica 2022».

Già in autunno si era riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di agibilità e sicurezza. Sta di fatto che in entrambi i casi non sono state fornite le integrazioni richieste in ordine alle vie di fuga né da Giuseppe Borsò per il “Riva”, né da Ciro Di Meglio per il “Mojito”. Per quest’ultimo locale era stata richiesta anche la certificazione di agibilità dei locali, «in quanto quella depositata agli atti di ufficio non è rispondente alla relazione depositata».

I PROVVEDIMENTI

Nei provvedimenti si sottolinea «che l’esercizio delle attività commerciali deve costantemente svolgersi nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, essendo obbligo dell’Amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni in capo agli esercenti a tutela di preminenti interessi pubblici e della sicurezza dei fruitori del pubblico esercizio».

Contestando che «In particolare la mancata indicazione delle vie di fuga del locale che si affaccia su di un tratto di banchina dove attraccano yachts e imbarcazioni da diporto e caratterizzato dall’intenso passeggio di avventori e turisti soprattutto nelle ore serali e notturne nei pochi metri quadrati della carreggiata induce a ritenere obbligatorio per l’ente inibire la continuazione dell’attività a tutela dell’interesse concreto ed attuale alla sicurezza e alla incolumità pubblica e privata».

Di qui il procedimento che dispone l’inibizione dell’attività di cui alle SCIA presentate «in ragione della necessità di tutelare il superiore interesse pubblico concreto ed attuale alla sicurezza degli avventori».

Per il “Riva” viene specificato che «L’attività di intrattenimento danzante di cui alla Segnalazione di inizio attività del 19.08.2022 per l’effetto del presento procedimento è inibita». Mentre per il “Mojito” si evidenzia «che l’assenza di agibilità dei locali aggiornata all’attualità riverbera i suoi effetti anche sull’attività di bar di cui alla SCIA del 3.08.2020ۚ».

Fin qui il primo atto del “nuovo corso” voluto da Enzo Ferrandino che sicuramente provocherà reazioni da parte degli interessati. Ma come detto si attendono ulteriori iniziative per il reale perseguimento degli obiettivi indicati dall’Amministrazione comunale.