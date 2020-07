Riva Destra, la notte dei bicchieri volanti tra feriti e mazzate

Continuano, purtroppo, ad essere tutt’altro che tranquille le notti in Riva Destra ad Ischia. La scorsa domenica notte, infatti, all’interno di uno dei locali frequentati dalla cosiddetta “Movida” verso le ore 3.00 del mattino gli animi si sono accesi oltremodo fino a giungere ad un passa da una rissa che, fortunatamente, è stata sventata.

Il tutto sarebbe stato originato dall’allontanamento di un giovane dal locale da parte dei responsabili della sicurezza. L’uomo, nell’uscire, ha afferrato un bicchiere lanciandolo verso i presenti e ferendo non gravemente una persona. La tensione è salita, alcune sedie sono state scaraventate in mare e sono stati allertati gli uomini delle Forze dell’Ordine prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con il supporto della Polizia e del 118. Alla vista degli uomini in divisa gli animi si sono calmati e il conseguente svuotamento del locale, con la fuga dei presenti, ha sventato la rissa sul nascere. L’uomo ferito è stato prontamente soccorso e medicato dal personale del 118.

Questo, purtroppo, è solo l’ultimo in ordine cronologico dei disagi vissuti presso la Riva Destra, dove, fin troppo spesso, risse e episodi violenti vengono scatenati da banalissimi e futili motivi.