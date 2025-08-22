Riva Destra, acqua alta e polemiche: lo sfogo dei ristoratori e la dura replica del sindaco

Operatori esasperati accusano il Comune di «soffocare il turismo», Ferrandino ribatte: «Problema ultradecennale, siamo i primi ad aver trovato soluzioni. Basta con chi critica senza proporre nulla».



Alla Riva Destra di Ischia la tensione resta alta. Da un lato ci sono gli operatori economici, stremati dall’ennesimo episodio di acqua alta che manda in tilt il lavoro e scoraggia i turisti; dall’altro il sindaco Enzo Ferrandino, che rivendica la bontà di un progetto in corso e punta il dito contro chi, a suo dire, cavalca le difficoltà solo per interesse politico.

Lo sfogo più amaro arriva da un giovane ristoratore che, a 25 anni, ha deciso di investire sull’isola senza però nascondere la delusione: «Alla Riva Destra il lavoro si ferma, ma i tributi e gli incassi per il Comune non si fermano mai. È una politica miope e irresponsabile che distrugge il turismo e abbandona chi ogni giorno investe nella nostra isola». Un’accusa diretta, che si trasforma in grido di rabbia: «Non possiamo più tollerare questa gestione. Altro che promozione turistica, qui si soffocano i ristoratori mentre il Comune pensa solo a fare cassa. Poi ci domandiamo perché i giovani vanno via. Una sola parola: vergognatevi».

Parole dure, alle quali il sindaco risponde con altrettanta fermezza. In una lunga nota, Ferrandino ribadisce che il problema è noto da decenni e che solo l’attuale amministrazione ha avuto il coraggio di affrontarlo: «Abbiamo reperito fondi, progettato un intervento ambizioso, ottenuto autorizzazioni e avviato un’opera che guarda al futuro. Chi oggi si diverte a riprendere con smartphone e telecamere l’acqua sul selciato, in passato, quando aveva responsabilità amministrative, non ha mosso un dito».

Il primo cittadino respinge anche l’idea di una sospensione dei lavori dovuta a inefficienze e rivendica la scelta concordata con operatori e commercianti: «Non volevamo penalizzare la stagione turistica, per questo abbiamo deciso di interrompere i cantieri e riprenderli dopo l’estate. Quando i lavori saranno completati, durante il prossimo inverno, il fenomeno dell’acqua alta sarà finalmente risolto».

La replica si fa più amara quando il sindaco denuncia un clima di «odio e maldicenze» che rischia di oscurare gli sforzi fatti: «Sono sinceramente stufo. In un paese dove tanti si impegnano per migliorare le cose, c’è ancora chi preferisce criticare senza proporre nulla, senza costruire nulla, senza avere una visione. Noi andiamo avanti con serietà e impegno, mettendoci notti insonni, sudore e soprattutto la faccia. Sempre».