“Ritornare a vivere: gesti di amore e di condivisione”, l’omaggio dell’Inner Wheel ad Helle Nielsen

Sabato 30 Aprile presso la Biblioteca Comunale alle ore 10,30 si svolgerà la premiazione del Concorso che il Club Inner Wheel dell’Isola d’Ischia ha indetto dedicato alla socia Helle Nielsen , scomparsa due anni fa, per ricordarne la grande disponibilità verso gli altri e la gioia di vivere che la caratterizzava, come esempio per i giovani che, in questo difficile momento storico, devono ricominciare a vivere nella normalità riassaporando il gusto della condivisione , dei gesti d’amore e del coraggio di affrontare le difficoltà. Gli studenti sono stati invitati a raccontare di esperienze proprie o a scrivere poesie che trasmettano le proprie emozioni relative agli eventi del periodo della pandemia e del progressivo ritorno alla normale vita quotidiana.

Il concorso “ Ritornare a vivere” è stato rivolto agli studenti delle Scuole Medie inferiori e superiori dell’Isola d’Ischia. Le opere dovevano essere inedite e ogni concorrente poteva partecipare inviando un massimo di tre elaborati scritti. Hanno partecipato: la Scuola Media Statale “ G. Scotti” di Ischia, l’Istituto Tecnico-Commerciale “ E. Mattei” di Casamicciola e il Liceo Statale “ G. Bucher” di Ischia. I docenti referenti hanno stilato l’elenco degli studenti candidati con il titolo delle opere corrispondenti.

Il club ha costituito un’apposita commissione di esperti, con Commissari esterni : Prof.ssa Franca Di Meglio, Prof. Pasquale Balestriere e la Dott.ssa Lucia Annicelli, e Commissari interni :la Presidente Inner Wheel Franca Pascale e le socie Carmen Canale e Erminia Della Corte, che hanno selezionato le opere più significative motivandone la scelta. Sono previsti i seguenti premi.

SEZIONE SCUOLE MEDIE 1° PREMIO : Euro 200

2° Premio Libri di narrativa o di poesia 3° Premio Libri di narrativa e di poesia SEZIONE SCUOLE SUPERIORI

1° PREMIO: Euro 300

2° Premio: libri di narrativa e di poesia 3° Premio : libri di narrativa e di poesia

Il Socio Onorario Antonio Pinto ha voluto contribuire ad integrare i premi offerti dal Club, per la grande amicizia che negli anni ha avuto con Helle Nielsen.

Questo premio è alla prima edizione e continuerà ancora negli anni sociali dell’Inner Wheel con le future Presidenti.