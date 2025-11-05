Rita Scotti e Vito Di Costanzo. Le storie di Sandra Malatesta

E chi, come me, è nata e cresciuta nei vicoli di via Roma – strade non larghe ma diritte, che portano al mare – conosce bene il negozio di tabacchi di quella strada. Fu gestito per anni dalla famiglia di mia madre, i Di Meglio, con Biagio in testa, e poi ceduto alla famiglia Di Costanzo.

E che famiglia, mi piace dire.

Rita, sì, la dolce e bella Rita, dall’aspetto signorile e dai modi gentili, e suo marito Vito, uomo elegante, serio, legato ai valori tradizionali che, nella loro ripetitività, danno ritmo e senso alla vita. Gran lavoratore, teneva tutto in perfetto ordine nella tabaccheria dove noi ragazze andavamo a comprare caramelle e le prime gomme americane, come le chiamavamo noi, quelle dal gusto forte di menta.

Rita Scotti nacque a Ischia il 5 ottobre 1917, terza di cinque figli: Vincenzo, Pasquale, Rita, Felicita e Luca. Fin da ragazza mostrò un carattere mite e una naturale propensione ad aiutare chi si trovava in difficoltà. Era una bella donna, sempre ben vestita, dolce e affettuosa con tutti.

Fu il destino a farle incontrare Vito Di Costanzo, nato a Barano il 9 febbraio 1912 in una famiglia di quattro figli, tre maschi e una femmina. Una coppia tranquilla e innamorata, sembravano nati per stare insieme. Si sposarono il 12 dicembre 1943 e dal loro matrimonio nacquero Anna, Concetta e Biagio.

La loro vita scorreva serena, come quella di tanti in quegli anni in cui tutto pareva più semplice. Rita faceva la casalinga e si dedicava ai figli, mentre Vito gestiva lo stabilimento balneare per i militari del Palazzo Reale, in via Cristoforo Colombo, ai piedi del ristorante “Zi Nannina a Mare”. Poi, nel 1962, decisero di rilevare la tabaccheria, e le dinamiche familiari cambiarono. Rita iniziò ad aiutare spesso il marito, e insieme divennero una presenza amata da tutti.

Quel negozio era un punto di ritrovo per noi ragazzine, che con dieci lire in tasca trovavamo sempre qualcosa da comprare. Rita non ci rimproverava mai. Restavamo a guardare, a toccare i pacchetti di gomme o i formaggini di cioccolato, mentre i clienti entravano ed uscivano con il loro pacchetto di sigarette, con o senza filtro.

Rita fu anche una donna dal grande cuore. Capì che doveva fare qualcosa di concreto per gli anziani, qualcosa che restasse nel tempo. Insieme a don Salvatore Castiglione, si impegnò come volontaria per raccogliere offerte e dare vita a quello che oggi è il Don Orione. Con altre donne caritatevoli come lei, non si fermò davanti alla fatica: andava di persona ad aiutare gli anziani, occupandosi di loro con discrezione e tenerezza.

Vito, dal canto suo, era un uomo instancabile, attento e premuroso con i clienti. Spesso, appena li vedeva entrare, metteva già sul bancone il pacchetto di sigarette che sapeva avrebbero chiesto. Loro pagavano, salutavano con un sorriso e andavano via.

Anni e anni trascorsi in quella tabaccheria nel cuore di Ischia, fino a diventare, per tutti noi, persone di famiglia. Ricordo ancora un giorno in particolare: stavo entrando nel negozio quando Vito mi disse con il suo solito garbo: «Sono appena arrivati, ecco il tuo». Mi porse il famoso pezzo di cioccolato “Carrarmato P.”, di cui ero ghiotta. Vito ci lasciò il 2 febbraio 2003, Rita il 28 ottobre 2007. Con loro se ne andarono due persone gentili, due signori nell’animo.

Un ringraziamento ad Anna Di Costanzo per la collaborazione.