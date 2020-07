Risveglio choc a Ischia, vandali in azione sulla Riva Destra

Come purtroppo fin troppo spesso accade, quello che si é mostrato agli occhi di chi si é recato stamane presso la Riva Destra é uno spettacolo tutt’altro che piacevole.

Bicchieri rotti, pali e lampioncini divelti, gruppi di ragazzini ancora in strada alle prime ore del giorno e biciclette elettriche che sfrecciano in ogni direzione.

Siamo a luglio e il problema della movida, la brutta movida, deve essere affrontato nel suo complesso. Non possiamo più sopportare che accadano episodi del genere.

“Sia nell’area del porto di Ischia che lungo il corso – ci raccontano alcuni nostri lettori – vi sono tanti ragazzi che trasformano tavolini e le sedie dei locali chiusi in “sale da gioco” dando vita a veri e propri tornei giocando a carte e puntando soldi. Ragazzini che vivono in strada e che schiamazzano oltre a sfrecciare pericolosamente a bordo di biciclette elettriche di qualsiasi forma. Possibile che non si riesca a porre un freno?”.

Il problema della movida é un tasto più che dolente anche di questa particolare stagione turistica che deve essere risolto quanto prima. La nostra isola non può diventare territorio di nessuno nelle ore notturne (soprattutto nei weekend) e poi risvegliarsi martoriata e malconcia. Serve unità di intenti e uno sforzo ancora maggiore di tutte le parti interessate per risolvere il problema quanto prima.