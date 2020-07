Risveglio choc a Ischia tra vandali e “criaturi”

Ci risiamo. Ma, forse, qualcosa si muove. Lunedì scorso avevo scritto un appello al Prefetto Valentini ma, come abbiamo potuto prendere atto, i nostri sindaci hanno fatto finta di niente. O, almeno, lo hanno fatto alcuni di loro. Ieri mattina, infatti, il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, ha rotto gli indugi.

«Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho chiesto al Prefetto, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza di intensificare i controlli a S. Angelo soprattutto nella fascia oraria serale e notturna. La scorsa notte – scrive il primo cittadino – ennesimo atto di vandalismo, questa volta hanno subito i danni degli stabilimenti balneari. Con il finanziamento ottenuto per il progetto spiagge sicure abbiamo incrementato le ore di servizio del personale in forza a tempo parziale e abbiamo assunto un’altra unità. Tale servizio di vigilanza si conclude alle ore 21.00. Ogni giorno disponiamo di 2 /4 unità di vigilanza.»

Parole che fanno il paio con quelle che abbiamo scritto sulla nostra edizione on line circa il risveglio ischitano che, ancora una volta, si è risvegliato nel suo incubo. Come purtroppo fin troppo spesso accade, senza fare nulla, quello che si é mostrato agli occhi di chi si é recato ieri mattina presso la Riva Destra é il solito, indegno, uno spettacolo. Bicchieri rotti, pali e lampioncini divelti, gruppi di ragazzini ancora in strada alle prime ore del giorno e biciclette elettriche che sfrecciano in ogni direzione.

Siamo a luglio e il problema della movida, la brutta movida, deve essere affrontato nel suo complesso. Non possiamo più sopportare che accadano episodi del genere.

“Sia nell’area del porto di Ischia che lungo il corso – ci raccontano alcuni nostri lettori – vi sono tanti ragazzi che trasformano tavolini e le sedie dei locali chiusi in “sale da gioco” dando vita a veri e propri tornei giocando a carte e puntando soldi. Ragazzini che vivono in strada e che schiamazzano oltre a sfrecciare pericolosamente a bordo di biciclette elettriche di qualsiasi forma. Possibile che non si riesca a porre un freno?”.

Il problema della movida é un tasto più che dolente anche di questa particolare stagione turistica che deve essere risolto quanto prima. La nostra isola non può diventare territorio di nessuno nelle ore notturne (soprattutto nei weekend) e poi risvegliarsi martoriata e malconcia. Serve unità di intenti e uno sforzo ancora maggiore di tutte le parti interessate per risolvere il problema quanto prima.

Un’altra lettrice ha aggiunto: “In questi giorni, per la prima volta dopo tanto tempo, sono tornata a casa in tarda notte e mi ha stupito che ci sono ragazzi giovanissimi di 15-16 anni in fila davanti ai locali alle 2 di notte. Ma passi anche questo. Ieri accompagnando una mia amica in ospedale per un problema al piede mi ha spezzato il cuore vedere ragazze ancor quasi bambine in come etilico. Non ho la grazia di essere genitore, ma a quasi 50 anni, mia madre mi aspetta ancora con la luce accesa se ritardo di mezz’ora. Forse dobbiamo rivedere le nostre priorità.”

Parole sagge.

Le scene, purtroppo, sono sempre le stesse e hanno come palcoscenico il piccolo territorio che va dalla Riva Destra del Porto di Ischia a Piazzale Triste e Trento. Qualcosa sul Corso e nei posti delle affittanze. Zone facilmente controllabili e che, solo nei week end, diventano terra di nessun.

Il sindaco Ferrandino, ahinoi, fa finta di nulla, gira le spalle al territorio, ai cittadini e alla qualità che offriamo come sistema paese.

C’è poco da aggiungere, basta guardare le foto a corredo di questo, triste, articolo.

Risolto il problema delle mazzate, forse, ora abbiamo quello della convivenza. Qualcuno comprenda che la soluzione deve essere di sistema e non solitaria.