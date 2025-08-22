Ristrutturazione finanziata dal Pnrr. Ischia, variante anche per il plesso “Montemurri”

Anche l’intervento di ristrutturazione del plesso scolastico “A.Z. Montemurri” a Ischia in via Acquedotto “beneficia” di una perizia di variante. Il progetto, che rientra nell’ambito delle varie iniziative avviate dall’Amministrazione per gli edifici scolastici, è finanziato con risorse del Pnrr previste dal “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Il Comune d’Ischia si era candidato all’avviso pubblico del dicembre 2021 e a febbraio dell’anno successivo la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica nominando rup la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino. A settembre 2022 la proposta progettuale era stata ammessa al finanziamento.

Il progetto definitivo esecutivo è poi stato redatto dall’ing. Ferdinando Aloi, poi nominato anche direttore dei lavori, e successivamente approvato.

I lavori sono stati aggiudicati solo a gennaio 2024 nell’ambito degli accordi quadro «per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia». Ad aggiudicarsi l’appalto praticando un ribasso del 33,55% la “Upgrading Services” di Bari, la stessa impresa che sta eseguendo anche i lavori per il “Nuovo polo dell’infanzia Giovanni Paolo II” a Fondobosso.

Ebbene, ora si è resa necessaria la perizia di variante, approvata dalla Giunta in linea tecnica. Per i costi aggiuntivi, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è possibile avvalersi delle economie di gara.

La perizia di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Aloi non muta l’importo totale dell’intervento, che ammonta a 2.156.880 euro, ma porta l’importo dei lavori appaltati da 1.128.110,47 a 1.655.279,06 euro, con un maggior importo contrattuale del 46,73%, pari a 527.168,5 euro.

Giustificato da «eventi imprevisti e imprevedibili accertati dalla direzione dei lavori in corso di esecuzione, a valere sulle economie di gara», nel rispetto di quanto previsto dalla nota ministeriale. Infatti il quadro tecnico economico rimodulato riportava economie per 600.622,30 euro.

La natura generale del contratto non viene alterata e dunque la Giunta ha proceduto all’approvazione in linea tecnica della perizia di variante, del quadro tecnico economico post gara e di quello variato. Per motivi di urgenza la delibera è immediatamente eseguibile. Rup viene confermata l’arch. Baldino.