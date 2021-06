Ristofollia | #4WD

Sempre a proposito delle considerazioni su quel che manca a Ischia per rendersi in perfetta forma agli occhi degli Ospiti che caratterizzeranno il pieno della stagione 2021, vorrei porre alla Vostra attenzione una novità “fresca fresca”.

Nell’ultima settimana, personalmente o tramite miei parenti strettissimi, ho avuto modo di verificare che una buona fetta di ristoranti nostrani (intesi anche nella fascia più ampia degli aperitif bar) si sono giocati la testa, o forse hanno semplicemente valutato la possibilità di accorciare i tempi di recupero delle perdite da mancato incasso Covid a discapito dei loro avventori d’ogni dove.

Mi è capitato proprio la scorsa settimana di recarmi in un ristorante dove normalmente mangio molto bene e spendo giusto, ricevendo un conto a dir poco spropositato, giustificatomi con la motivazione che fosse diretto al mio ospite nord-italiano (ragione ancor più grave per incavolarsi) per poi decurtarmelo del 30%, dovendolo pagare io; uno sconto, questo, che comunque non ha allontanato la cifra richiesta da un rincaro assolutamente ingiustificato dei prezzi abituali. Stessa cosa successa altrove a mio fratello e, pochi giorni prima, a me per una “apericena”.

Anche a Procida, la scorsa estate, ebbi la sgradita sorpresa di tornare in un ristorante dove, normalmente, all’ambiente assolutamente spartano si contrapponeva un’ottima cucina con prezzi-famiglia assolutamente inimitabili. Evidentemente, dopo la ristrutturazione del locale, i gestori ritennero giusto elevare la propria fascia di prezzo, ignorando però che in quel modo il metro di valutazione del loro locale da parte della clientela sarebbe inevitabilmente cambiato.

Al di là delle considerazioni sul momento che imporrebbe maggior prudenza rispetto a certe strategie imprenditoriali, credo che ancora una volta il vero problema delle aziende ischitane sia la quasi totale incapacità di rendersi conto che il mondo non termini certo lungo le nostre coste.