Rissa tra bande a Fontana: inaudita violenza. Arrivano i Carabinieri

Serata movimentata a Fontana dove, in piazza IV Novembre, due vere e proprie bande di “turisti agostani” (così non usiamo termini offensivi) se le sono date di santa ragione. Non sappiamo i motivi della lite, ma possiamo immaginare la più scontata futilità del mondo. Sul posto i Carabinieri del Radiomobile che hanno fermato uno dei contendenti. Gli altri sono scappati ma uno è stato fermato.

In piazza tra sedie e tavoli che volano è andata in scena il peggio del peggio. Siamo ad agosto e capita anche questo. Chi ha visto i fatti è rimasto basito dalla violenza inaudita, dalle donne più agguerrite degli uomini e dalle botte che si sono scambiati con calci, pugni, sedie. Una scena indegna e i partecipanti senza lesioni evidenti.