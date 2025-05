Rissa selvaggia ai Maronti, i Carabinieri ne denunciano sei

Musica dal vivo, caos e sangue. Quella che doveva essere una serata di svago in uno dei locali più frequentati di via Spiaggia dei Maronti si è trasformata in un episodio vergognoso di violenza collettiva. Una rissa scoppiata nel cuore della notte ha messo in allarme l’intera comunità e costretto i Carabinieri a un intervento deciso e immediato.

I militari della Compagnia di Ischia, guidati dal Capitano Tiziano Laganà, hanno avviato un’indagine serrata che ha portato alla denuncia di sei individui – tutti tra i 22 e i 35 anni, originari di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli – responsabili di rissa e lesioni personali. Le telecamere di videosorveglianza e i referti medici, che attestano lesioni dai 15 ai 30 giorni, non hanno lasciato spazio a dubbi: si è trattato di un atto di brutale inciviltà.

Il locale coinvolto sarà segnalato per la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Tutti gli indagati saranno inoltre proposti per il DACUR (il cosiddetto Daspo urbano), mentre il soggetto proveniente da Napoli sarà destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio da tutti i comuni dell’isola.

Il messaggio lanciato dalle forze dell’ordine è inequivocabile: sull’Isola d’Ischia non c’è spazio per la violenza gratuita né per chi intende trasformare luoghi di svago in scenari da far west. La presenza e l’azione determinata del Capitano Tiziano Laganà testimoniano l’impegno costante dello Stato nel difendere il diritto alla sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Chi semina violenza, raccolga le conseguenze.