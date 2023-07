Rissa & bottigliate: 7 denunciati al Blanco

Quello che è successo nella notte tra sabato e domenica al Blanco merita una riflessione più larga e più ampia e non può essere “miscelata” con quella che è la cronaca. Questo, però, è il momento della cronaca e dei fatti. Fatti che meritano di essere raccontati così come vengono proposti dalle istituzioni in attesa degli sviluppi giudiziari che ci saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

A margine della storia, però, una semplice riflessione va aggiunta perché è si aggiunge al dibattito nato attorno alle scelte del silenzio e dello stop “moderato” alle varie attività. Così come, è giusto dirci che se vogliamo questo tipo di business e di turismo (per usare una parola in bocca a molti), bene, dobbiamo fare come tutte le località turistiche che lo hanno accettato: questi fatti di cronaca sono la normalità. E allora non c’è neanche da stupirci. Sono due lati della stessa medaglia.

Il primo comunicato diffuso dai Carabinieri è questo: “CASAMICCIOLA TERME (ore 5 circa). Questa (ieri, ndr) mattina i carabinieri della Compagnia di Ischia sono intervenuti nei pressi di una discoteca di Casamicciola per 3 minori feriti. Le vittime sarebbero state colpite con un oggetto appuntito a gambe e braccia da sconosciuti. Motivi ancora da ricostruire. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare gli eventuali responsabili. I minori non sono in pericolo di vita e sono in ospedale per le cure del caso”.

Il secondo comunicato, invece, è questo: “I Carabinieri della Compagnia di Ischia, esito immediate indagini a seguito dell’aggressione avvenuta stanotte in un locale di Casamicciola Terme, hanno denunciato per rissa e lesioni personali aggravate sette persone. Secondo quanto accertato, 5 minori isolani e 2 napoletani (un maggiorenne e un minorenne) si sarebbero scontrati per futili motivi dopo una notte in discoteca. I due napoletani, durante la lite, avrebbero colpito 3 dei 5 isolani con frammenti di vetro di una bottiglia. Tutti saranno proposti per il divieto di accesso ad eventi di intrattenimento e spettacolo e il maggiorenne napoletano per il Foglio di via obbligatorio per l’isola d’Ischia.”