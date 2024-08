Rissa all’alba a Ischia: in tre denunciati dai Carabinieri

E’ bastata un’incomprensione davanti ad un chiosco per panini a scatenare una violenta rissa tra 3 giovani. E’ successo all’alba del 4 agosto, in via Francesco Sogliuzzo, sull’isola d’Ischia. E’ di queste ore, invece, l’identificazione delle persone coinvolte. Accade tutto intorno alle 5:10 di domenica scorsa. La movida sta sfumando e molti ragazzi affollano gli ultimi bar e pub aperti per un panino post-discoteca. Davanti al chioschetto in via Sogliuzzo c’è calca. Tra i ragazzi in attesa un’apprendista orafo di 19 anni, napoletano, e un 24enne di Lacco Ameno. Il panino arriva al 24enne, il più giovane reclama di essere arrivato prima.

Poi una parola di troppo in risposta, gli insulti e il lancio di alcune monetine contro il 24enne. Un 22enne del posto, amico del giovane appena servito, si lascia coinvolgere e si schiera contro il napoletano sferrandogli uno schiaffo. Il risultato è scontato: pugni, calci e maglie strappate. Il 19enne non indietreggia e sfila dai pantaloni un coltellino. Colpisce il 22enne alla schiena finché non intervengono altri passanti a calmare gli animi. Per i due ragazzi isolani lesioni giudicate guaribili in 6 e 7 giorni di prognosi.

Le telecamere in zona riprendono tutto e, complice l’esperienza dei militari, i tre ragazzi sono stati tutti denunciati per rissa e proposti per il Dacur (divieto di accesso pubblici esercizi o locali di intrattenimento e spettacolo). Per il 19enne di Napoli anche la proposta per il foglio di via obbligatorio e dovrà rispondere anche di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il locale, invece, già teatro di altri eventi simili, sarà proposto per la sospensione della licenza.