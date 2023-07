Rissa al Blanco, arrivano 7 daspo

Emessi provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi

Il Questore di Napoli ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, della durata di un anno, nei confronti di altrettante persone, tra i 15 e i 25 anni, che lo scorso 8 luglio avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi presso una discoteca di via Salvatore Girardi a Casamicciola Terme, pertanto erano stati denunciati per rissa; inoltre, uno di essi era stato denunciato anche per lesioni personali poiché durante la rissa, dopo aver impugnato alcuni cocci di vetro, aveva cagionato delle lesioni ad un’altra persona.