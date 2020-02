Rispetto per la memoria di Micaela, vietato il deposito di rifiuti

Ida Trofa | Rispetto e umano trasporto per la memorai della giovane Micaela Savca Burlaka. Il comune di Casamicciola Terme ha istituito per questo in via Castiglione nei luoghi in cui ha perso la vita Micaela il divieto di depositare rifiuti.

“E’ severamente vietato il deposito dei rifiuti. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge“ si legge sulla segnaletica timbrata e marcata dal Municipio. Per questo nella zona è stata istituita un’area di video sorveglianza. Ad installare direttamente divieti ed impianti, il consigliere delegato al decoro urbano Giovanni Barile che ieri mattina ha montato il tutto proprio nel punto esatto dove il corpo esanime della 21 enne fu recuperato quella tragica notte di quasi due anni fa poco prima dell’alba del 13 marzo 2018. La ragazza di appena 21 anni, Micaela Savca Burlaka (originaria dell’Est Europa ma residente a Forio), mori proprio in località Castiglione, tra Ischia porto e Casamicciola. La 21enne, classe ’96, viaggiava insieme a un uomo, che perse il controllo del veicolo schiantandosi fuori strada.

La vittima mori sul colpo. Il conducente del mezzo fu arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato: sottoposto a test alcolemico e tossicologico, infatti risultò positivo. Sulla dinamica del sinistro mortale, che amplia una serie consistente di casi del genere sulle strade dell’isola, tutt’oggi continuano ad indagare nel tentativo di fare chiarezza in ordine al processo in corso gli inquirenti.

Eppure dinanzi a cotanto dolore da tempo ormai qualcuno aveva preso la brutta e sgradevole abitudine di depositare i rifiuti proprio sotto l’immagine el a targa commemorativa per Micaela. Una brutta abitudine, quasi una forma di mancanza di rispetto per quella vittima della strada e la sua memoria. Il comune ha cosi inteso arginare il fenomeno vietando in detta area il deposito di rifiuti di ogni sorta.

www.ildispari.it