risorgiamoischia. In 120 questa sera accenderanno le luci per «l’ultima sera»

Ugo De Rosa | Anche Ischia parteciperà a “Risorgiamo Italia”, l’evento organizzato dal Movimento Imprese Ospitalità per questa sera e per attirare l’attenzione sullo stato di profonda crisi che sta stritolando i ristoranti e più in generale le attività dell’indotto turistico che, giova ricordarlo, in Italia vale il 13% del PIL.

Dalle 21.00 di questa omani sera, dunque, gli imprenditori della ristorazione andranno ad accendere le insegne e le luci dei loro locali per l’ultima volta: “Vogliamo esprimere con un gesto simbolico la nostra volontà di tornare in piena attività. Produrre, generare occupazione e regalare emozioni sono la nostre vocazioni, assicurare un contributo produttivo al sistema paese, la nostra missione. Dalle vetrine e su i prospetti di ogni locale sarà visibile un cartello di unione ed esortazione #risorgiamoitalia”.

L’appello è stato raccolto anche sulla nostra isola dove decine di imprese della ristorazione si uniranno al resto dei ristoratori italiani: #risorgiamoischia ha già raccolto sino al momento in cui scriviamo le adesioni di oltre 120 ristoranti ischitani, tutti quelli della Riva Destra e moltissimi altri in tutti e sei i comuni isolani.

“In sintesi ci stanno chiedendo di aprire con gli stessi costi, se non più di prima della emergenza epidemiologica, con una previsione di incassi nella migliore delle ipotesi pari al 30% sull’anno precedente” affermano gli organizzatori nazionali della manifestazione che unirà per la prima volta tutto il settore ho.re.ca. (ristoranti, alberghi, bar, servizi catering) con quello dello spettacolo ed intrattenimento.

Anche sulla nostra isola alla manifestazione di questa sera seguirà un altro passo, fortemente simbolico: mercoledì, la mattina dopo aver acceso per la ultima volta le luci, i ristoratori andranno davanti ai loro comuni a consegnare le chiavi dei propri locali, un segnale di resa ai nostri amministratori dai protagonisti di un settore che oltre a dare lavoro a centinaia di persone ha contribuito negli anni a caratterizzare l’offerta turistica ischitana che da anni può contare sul forte appeal della ormai famosa gastronomia made in Ischia.

“Oggi, con una sola voce, vogliamo manifestare in migliaia la delusione di chi è stato lasciato solo con le proprie spese, i dipendenti, gli impegni economici pregressi e le incertezze future. A fronte della nostra grande disponibilità, l’azione del governo fino ad oggi si è dimostrata tardiva ed insufficiente. Ci è stata premessa liquidità e non ci sono arrivate neanche le dovute garanzie” dicono ancora dal M.I.O. considerazioni a cui non possiamo non aggiungere che le imprese ho.re.ca. e dell’intrattenimento di Ischia sono ancora più pealizzate lavorando esclusivamente con i flussi turistici dei quali si rischia concretamente l’assenza per tutto il 2020 considerando i tempi lunghi della pandemia.

“Al ristorante, in un locale, al bar si va sicuramente per mangiare o per bere qualcosa di buono ma soprattutto per vivere un’esperienza di socialità, di convivialità che con le misure previste dal governo andranno perse del tutto. Siamo piccoli imprenditori, e le nostre attività, spesso familiari, sono state tramandate di generazione in generazione con enormi sacrifici. Lavoriamo 7 giorni su 7 insieme ai nostri dipendenti, con i quali abbiamo un rapporto che va oltre il professionale” e concludono “Sia chiaro che non cerchiamo assistenzialismo: le misure previste per la riapertura del 1 giugno, se non collegate a tutele economiche, quali cassa integrazione fino a Dicembre 2020 e moratoria sugli affitti e sulle utenze, ci costringeranno a licenziare, se non a chiudere del tutto, le nostre attività. Come possiamo mantenere gli stessi costi di una situazione di normalità sapendo che i nostri locali saranno a produttivi al massimo al 30% ?” dichiara infine il portavoce nazionale del M.I.O. fotografando efficacemente lo stato in cui già oggi versa un comparto che ad Ischia più che in tante altre località d’Italia riveste un ruolo primario nella filiera turistica e produttiva.

M.I.O (Movimento Imprese Ospitalità) sta studiando un protocollo hccp da proporre al presidente Conte e chiede che nella task force dell’emergenza governativa ci sia una delegazione del Movimento per illustrare le reali necessità e incongruenze che ci sono nei decreti attuali. Chi meglio di chi fa questo lavoro può rappresentare istanze e necessità di un settore?

Concludono i portavoce “Ristoranti, bar, pizzerie ed il settore del turismo sono le attività che mandano avanti il nostro Paese e in questo momento, ahimè, le più penalizzate. Se lo Stato non interviene immediatamente, con gli adeguati strumenti rischiamo di perdere il patrimonio economico più importante del nostro Paese. Per questo con la manifestazione del 28 aprile, oltre ad un segno di protesta, il Movimento Imprese Ospitalità indice la giornata nazionale dei ristoranti, bar e pizzerie con la speranza, che il prossimo anno, in questa data, potremmo tutti scendere in piazza per celebrare la rinascita, il risorgere di una categoria che rischia di scomparire ma che grazie alla sua coesione, forza e unione ha resistito e potrà celebrare questa vittoria.”