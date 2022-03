RISENTIMENTO NUNZIA. La Piro sale in cattedra mazzola GiBì e Legnini

Ida Trofa | Si sa ancora poco dell’obiettivo politico finale che il presidente Piro sta inseguendo con la sua acerba analisi sull’ultima sfilata lungo le macerie del terremoto. La guerra fredda in corso da mesi nell’ambito dello stesso esecutivo di Casamicciola stenta a riscaldarsi e non è affatto una minestrina.

Un po’ più definita appare, invece, la strategia elettorale, anche tenendo in conto che nella visione di Nunzia il ruolo della seconda carica del paese è strumento legittimo al servizio della politica elettorale. Insomma, una fine strategia con un pizzico di sana vanità femminile. Vittime del palcoscenico sismico e della sindrome da primadonnismo in salsa Casamicciolese che in questi anni non ha risparmiato amarezzze e guai come se non bastasse il terremoto.

Così Nunzia Piro punta i piedi e mal cela l’insofferenza avverso talune iniziative del suo governo, in particolare trattasi di “lavori & macerie” di “macerie & parate istituzionali”.

Poco coinvolta, messa a parte di certi interventi urbanistici molto invasori, il presidente del consiglio comunale, affida ad un laconico post il suo personalissimo punto di vista. Piccanti critiche e ficcanti reprimende. La seconda carica del paese (che in un paese come Casamicciola praticamente è il nulla, se non condita da una buona dose di autorevolezza) mostra il pugno duro di chi la riveste.

Con acrimonia, risentimento e stizza stigmatizza l’operato dei suoi in occasione del “red carpet” proposto per la prima da commissario di Giovanni Legnini.

Un livore intuibile tra le righe che in qualche modo getta un’ombra ed imbarazza sugli accordi di potere. Bastona e medica allo stesso tempo, non riuscendo però a trattenere la critica sul modus operandi con cui è stata predisposta la prima passerella ischitana di Legnini e il tentativo della stessa Piro di assurgere ad un ruolo di rilevanza per la prossima campagna elettorale. Giusto così.

Lo scontro tra gli aspiranti per il dopo Giovan Battista Castagna è aperto e si palesa come il vero obiettivo di ogni impegno. La credibilità istituzionale dell’ente del Capricho ne esce a brandelli ancor di più di quanto lo sia stata sin qui, se è possibile.

Alla faccia dei poteri riconosciuti al sindaco come invocato dalla stessa Piro in un condivisibile attacco al Palazzo regionale! Sulla rappresentanza di Casamicciola al Capricho, indicata dallo stesso presidente, stendiamo un velo più che pietoso solo per rispetto di un paese che avrebbe meritato di più. Parlarne sarebbe più imbarazzante della stessa messa in scena.

La dottrina di Nunzia

“Ho appreso dalla stampa che la settimana scorsa è venuto in visita a Casamicciola Terme il nuovo Commissario per la Ricostruzione On. Avv. Giovanni Legnini. Poche ore per girare in macchina nel cratere, sentire qualche cittadino al Capriccio e partecipare a una conferenza stampa a Lacco Ameno – spiega il presidente Piro con riferimento al tour in macchina nelle zone rosse di un sempre troppo ecumenico Giovan Battista Castagna prima ancora che alla tragicomica vista in un municipio senza neppure più la “h“. – In genere, il cambio al vertice viene motivato con ragioni precise spesso derivanti da insufficienze della precedente gestione. Nel nostro caso, i complimenti alla precedente gestione si sono sprecati e la vecchia struttura verrà mantenuta, a quanto ho letto sui giornali locali.

Non conosco l’On. Avv. Legnini, avrà sicuramente grosse capacità manageriali, competenza e slancio per il lavoro ma accentrare tanti compiti e tante responsabilità contemporaneamente su territori del Centro Italia con quattro Regioni e sui nostri tre Comuni isolani mi sembra davvero una impresa ardua e difficile ove non si abbia in mente di creare un’altra struttura di un sub Commissario per il nostro terremoto con tanti altri esperti, tante commissioni, tanti gruppi di lavori, qualche collegio consultivo tecnico o quale Conferenza dei Servizi Speciale (tutti naturalmente “ a distanza”)” prosegue l’avvocato Piro e come non darle ragione specie forandosi alle spalle e pesando il danno di un tempo che passa inesorabile ed inutile alla causa del sisma e sempre più viatico per alimentare il nulla.

“Ho letto l’ultimo emendamento all’art. 24bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 (quello del Milleproroghe) e l’ordinanza speciale n. 31 del 31.12.2021 sulle scuole dell’On. Avv. Giovanni Legnini per le cinque regioni del Centro Italia: in entrambi i provvedimenti si parla di programmi straordinari. Ancora – dico io – “programmi”. A Casamicciola non abbiamo bisogno di “programmare” perché la ricostruzione è stata avviata e le procedure sono già in corso per opere pubbliche e interventi privati. La ricostruzione delle scuole a Casamicciola sta a buon punto: il De Gasperi è stato subito operativo dopo i lavori di somma urgenza, per il Lembo si è conclusa tutta la procedura del progetto esecutivo e il Commissario deve solo firmare l’ordinanza per l’incremento di spese e poi andrà in appalto, per il Sanseverino già è stata affidata la progettazione e, una volta ultimate le indagini integrative sulle strutture, sarà anch’esso cantierabile, per il Manzoni e la scuola media stanno per essere pubblicati i bandi per la progettazione. Vista la situazione e dopo avere impiegato il tempo passato per leggere e approfondire normative e procedure, ci siamo ora incamminati, decisi e spediti, verso una rapida ricostruzione. Non credo ci sia ancora qualcosa da “programmare” o ci sia bisogno di mettere tutto nelle mani della Regione Campania (anche la ricostruzione privata) o di ulteriori gruppi di lavori e collegi tecnici consultivi. Si deve lavorare invece alacremente al Piano di Ricostruzione e tale compito spetta al Comune in base alla procedura di cui all’art. 11 del DL 189/2016 richiamata dall’art. 24bis 3° comma del DL n. 109/2018, secondo cui i Comuni “devono curare la pianificazione urbanistica assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate”.

Palazzo avvisato palazzo mezzo salvato

Uno speciale ben venuto a Legnini e un avviso chiaro alla Regione Campania e ai pensionati di lusso con stipendi e prebende costruite con i soldi di Ischia e le bugie funzionali: “Abbiamo assistito invece all’allestimento di una consistente “struttura” presso la Regione Campania che non tiene conto della procedura di redazione del Piano quale descritta chiaramente dall’art. 24bis 3° comma DL 109/2018. Ebbene, con la norma citata, il legislatore detta regole ben precise sulla procedura per la redazione del Piano di Ricostruzione ed il Comune è il soggetto essenziale di tutta la procedura, non la Regione.

C’è una ragione concreta in questa scelta legislativa: solo il Comune è l’ente più vicino alle popolazioni e conosce maggiormente il territorio che amministra.

Non è un caso che il Sindaco di Genova ha già ricostruito il ponte Morandi con quei poteri straordinari che la stessa legge (DL. 109/2018) ha dato a lui ma non ai nostri Sindaci per il terremoto. Noi terremotati chiediamo pari opportunità con gli altri terremoti ma soprattutto salvaguardia della specialità dei nostri territori e rispetto della legislazione vigente. Buon lavoro On. Avv. Giovanni Legnini!”

Il messaggio dovrebbe essere chiaro: giù le mani dal paese e dal nostro terremoto! Smettetela con le speculazioni e le leccate di culo. Regione avvista, regione mezza salvata… altro che!

Eppure, piuttosto che di guerra per accaparrarsi il palcoscenico e i potersi sulle macerie, la contesa si sarebbe aperta sul mancato rispetto dei ruoli, sull’omesso coinvolgimento di tutti i membri della maggioranza Castagna, non solo sul terremoto, ma anche su PNRR, lavori al centro del paese che vedono protagonista istituzionale il vicesindaco Silvitelli, mentre altre iniziative, dalle giostrine alla Parrocchia fino ad Artemide e il recupero dell’Osservatorio e il Sanseverino (di cui si cura in verità solo l’avvocato Piro) sarebbe stata lasciata l’ultima pagina dell’agenda dei lavori pubblici e politici di Casamicciola.