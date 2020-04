Rischio terremotati “in mezzo alla strada”, la nota di Vitale Pitone e Agostino Iacono

Con l’approssimarsi del 4 maggio, data in cui le misure anticontagio dovrebbero gradualmente iniziare ad allentarsi, Vitale Pitone e Agostino Iacono, di “Protagonisti per l’Isola di Ischia”, hanno inviato una precisa nota al prefetto di Napoli, al Presidente della Regione Campania, al sindaco di Casamicciola Terme, al commissario straordinario di Lacco Ameno, al commissario per la ricostruzione, al capo protezione civile e al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto: “Richieste relative alla cessazione assistenza alberghiera in piena emergenza corona virus covid 19 e richiesta di incontro urgente. Rischio terremotati “in mezzo alla strada” a partire dalla data del 4 maggio 2020 con conseguente rischio di aumento della diffusione del covid 19.”

Leggiamo.

I sottoscritti Dott. Ing. Vitale Pitone e Avv. Agostino Iacono, nella qualità rispettivamente di Presidente — legale rappresentante e Vice Presidente dell’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”, nell’interesse dei terremotati,

PREMESSO CHE:

1) Casamicciola Terme ed in particolare la zona alta, località Piazza Majo e La Rita e dintorni è stata devastata da un violento Sisma – terremoto in data 21 agosto 2017, unitamente alla zona Fango ricadente nel territorio del Comune di Lacco Ameno ed una piccola parte di Forio, causando morti, svariati feriti e danneggiato numerosi immobili, muri, terreni e strade;







2) Il terribile evento ha causato migliaia di sfollati, ancora tutt’ora per la maggior parte divisa tra l’assistenza alberghiera e l’assistenza abitativa con il contributo autonomo sistemazione (CAS), e la chiusura di numerose attività produttive e professionali;

3) uno dei fini dell’Associazione è di rappresentare i cittadini al fine di semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione, gli enti che gestiscono servizi pubblici e cittadino, promuovendo attività per raggiungere tale scopo;

4) l’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” annovera terremotati tra soci e simpatizzanti e si è occupata di portare all’attenzione problemi inerenti il terremoto, creando un rapporto di dialogo con le Istituzioni fin dopo il sisma del 21 agosto 2017;

5) con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato eccezionale di rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;

6) il governo italiano ha deliberato in data 29 agosto 2017 la dichiarazione dello stato di emergenza, stanziando svariati milioni di euro, posti a carico del fondo per le emergenze nazionali, finalizzati al superamento della situazione emergenziale e per 1 primi bisogni e consistenti precisamente negli interventi urgenti per superare le criticità presenti nella zona rossa e per la messa in sicurezza dell’intera zona, con opportuni puntellamenti alle case, per tutto il territorio interessato dall’evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ed, inoltre, consistenti per 1 contributo della sistemazione degli sfollati; stato di emergenza, successivamente, prorogato sino al 21 febbraio 2019 con delibere del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 e del 3 agosto 2018;

7) é entrata in vigore la LEGGE 16 novembre 2018, n. 130 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, che dispone anche norme riguardante i provvedimenti del patrimonio immobiliare pubblico e privato distrutto o danneggiato nonché 1 provvedimenti per la ripresa dell’economia turistica;

8) allo stato il Commissario per la Ricostruzione ha avviato la “ricostruzione” adottando diverse ordinanze ed altre sono in arrivo, per cui, attualmente non può essere ancora garantito il rientro degli sfollati presso le proprie abitazioni e sedi stabilite prima del terremoto per l’esercizio delle attività produttive e professionali;

9) considerato che l’art. 18 del decreto — legge n. 109/2018, recante “Funzioni del commissario straordinario”, ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra cui la definizione degli interventi a sostegno delle imprese e le attività relative all’assistenza alla popolazione;

10) che il CAPO III del decreto — legge ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Fono e di lacco Ameno dell’isola d’Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

11) con Decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019 n.156, è stato integrato l’art. 18, comma 1, del decreto legge 2018 n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2019 n. 130, aggiungendo la lettera ;-ter che stabilisce “4 Commissario straordinario provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresi la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”, stabilendo, quindi, dei provvedimenti applicativi riguardanti l’assistenza alberghiera e il contributo autonomo sistemazione;

12) visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVTID-2019° pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

13) visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al | medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati antenormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

14) visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVTID-19°; con il DPCM 9 | marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

15) visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

16) VISTI il DPCM 22 MARZO 2020, il DPCM 01 aprile 2020, l’Ordinanza del Ministro della Salute, del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, e l’Ordinanza della Regione Campania del 23 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e, al di fuori di dette ipotesi, non è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o dimora;

17) VISTO i DPCM 10 aprile 2020, con il quale — in sostituzione di quelle disposte con i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con la quale sono stati prorogati i termini delle varie misure adottate fino al 3 maggio 2020;

18) Richiamate tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, in particolare l’ordinanza n.32 del12.04.2020 avente ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVTD- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19°, con la quale sono stati prorogati i termini delle varie misure adottate fino al 3 maggio 2020;

19) considerato che i terremotati, come indicato a1 punti precedenti, hanno restrizioni di spostamento, problemi di limitazione e spostamento visto che si vedono impossibilitati di fatto a poter trovare un’assistenza abitativa dalla fine di febbraio ad oggi non potendo spostarsi (CHE PERALTRO DEVE ESSERE GARANTITA DAL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE “BRACCIO” DELLO STATO IN VIRTU® DEL DECRETO – LEGGE N. 109/2018 CONVERTITO IN LEGGE N. 130 DEL 2018);

20) considerato che gli eventuali proprietari di abitazioni sono stati impossibilitati a poter eventualmente incontrare i terremotati visto le limitazioni vigenti dalla fine di febbraio di Casamicciola Terme e vista l’emergenza dichiarata in data 31 gennaio 2020 dal Governo;

21) il Commissario per la Ricostruzione non ha inteso accettare la richiesta del Comune di Casamicciola Terme dello slittamento del termine fino al 31 luglio 2020 non offrendo valide alternative e non tenendo conto dell’impossibilità di muoversi da parte dei terremotati per la ricerca di una valida alternativa che peraltro è essere compito dello Stato e del Commissario per la Ricostruzione in virtù del decreto legge 109/2018 convertito in legge 130/2018.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Dott. Ing. Vitale Pitone e Avv. Agostino Iacono, nella qualità rispettivamente di Presidente — legale rappresentante e Vice Presidente dell’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”,

CHIEDONO:

1) Al Governo e al Commissario per la Ricostruzione di rimanere in essere l’assistenza alberghiera e/o comunque di slittare il termine dell’assistenza alberghiera a tutto l’anno 2020, o in estrema via subordinata fino al 30 ottobre 2020, anche considerata la difficoltà di reperire immobili ad un prezzo adeguato economicamente sostenibile entro 11 3 maggio 2020, e soprattutto nel periodo estivo, e per consentire alle persone terremotate (già provate dal terremoto) di potersi trovare una alternativa (che in realtà dovrebbe essere compito del Commissario per la Ricostruzione) in un periodo di cessazione dell’emergenza COVID 19;

2) al Commissario per la Ricostruzione, in caso di mancato accoglimento delle richiesta di cui al punto 1), di provvedere all’assistenza della popolazione che dovrà lasciare gli alberghi entro il tre maggio 2020 e a garantire trovare una sistemazione adeguata in alternativa alla cessazione dell’assistenza alberghiera entro e non oltre il tre maggio 2020, visto i disagi creati in particolare e soprattutto per le fasce deboli ed anziani, rischiando di trovarsi in “mezzo alla strada” in pena emergenza COVID 19, il tutto ai sensi ed in virtù dell’art. 18 del DECRETO LEGGE N. 108 DEL 2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 130 DEL 2020 che stabilisce all’art 18 comma ibis) che “…….PROTTEDE ALLE AITTIVITA”’ RELATIVE ALL’ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all’art. 16, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all’uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all’art. 19°,

3) al Commissario per la Ricostruzione, anche nella qualità di rappresentante del Governo, un incontro urgente e una risposta per iscritto alle nostre richieste, preavvertendoVi il seno rischio di una “bomba sociale” in un periodo delicato della vita quotidiana dovuta alla pandemia COVID 19;

4) agli altri destinatari della nota in oggetto per conoscenza di intervenire al fine di slittare il termine di uscita dei terremotati dagli alberghi e/o intervenire per l’attuazione di tutti 1 provvedimenti necessari anche per evitare e contenere la diffusione del COVID 19 che si potrebbe avere con un’uscita “collettiva” dagli alberghi in piena emergenza dovuta alla pandemia coronavirus, con effetti devastanti e dannosi per la comunità campana e isolana.

Si chiede celere e urgente risposta sulle richieste presentate per chiedere l’attivazione di tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare gli inconvenienti evidenziati e le anomalie adottate a sfavore di noi terremotati in questa fase delicata dovuta all’emergenza COVID 19.

Casamicciola Terme (Isola d’Ischia), 26 aprile 2020