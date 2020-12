Rischio idrogeologico tra “rischio contagio” e “sicurezza zero”

Il cattivo esempio viene sempre da chi siede in alto. Il sindaco del cattivo esempio ha pubblicato alcune foto circa l’intervento sul canale del Genio Civile in via Quercia. Senza sorpresa ecco gli operai della ditta incaricata a lavorare senza dispositivi anticovid e senza dispositivi di sicurezza.

Lavori comunali a rischio contagio e a rischio infortuni. Grave!

«Rischio idrogeologico: l’intervento sul canale del Genio Civile in via Quercia. Nell’ambito dei programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico si sta provvedendo alla messa in sicurezza delle opere esistenti lungo Via Quercia e nel canale del Genio Civile di Napoli. Da monte verso valle, sono diversi gli interventi per la messa in sicurezza delle opere come la rifunzionalizzazione idraulica del canale realizzato nel passato dal Genio Civile che sfocia in mare in corrispondenza della spiaggia dei inglesi e la ricostruzione dei due tratti di muri di contenimento pericolanti posti sul lato a monte di via Quercia.»