Rischio COvid-19.Mattera: “nessuna paura per l’hotel dei terremotati“

Nel merito dei Tamponi eseguiti ad Ischia presso l’hotel dove alloggiano i “terremotati” chiariamo che le analisi eseguite sui prelievo effettuati lunedi sono tutti con esito negativo.

Infatti Hanno dato tutti esito negativo i tamponi eseguiti nel comune di Ischia presso uno degli hotel dove alloggiano i “terremotati“ hanno dato tutti esito negativo. Qui, dove alloggiano la gran parte dei terremotati del Cratere ischitano, si è temuto a lungo. Sono stati eseguiti diversi tamponi, tre uomini ed una donna. Tutti in isolamento da almeno un decina di giorni per una forma influenzale. Casi sensibili, dalle innumerevoli implicazioni e dai molteplici contatti sociali. A tranquillizzare tutti è il direttore Gianfranco Mattera che a scopo precauzionale il 25 marzo, proprio a tutela degli ospiti si era messo in autoisolamento richiedendo il tampone. Ecco le sue parole:“Il 5 marzo uno dei nostri ospiti che lavora nel settore trasporti marittimi è ristornato in hotel e a seguito delel forti piogge è stato vittima di uno stato influenzale. Un raffreddore. Stante l’attuale emergenza ho ritenuto isolare l’ospite ed isolarmi io stesso a tutela di tutti. Ma voglio sottolineare che stiamo tutti bene. Non abbiamo contratto il virus né l’hotel è in quarantena. Il tampone e seguito su nostra richiesta proprio oggi ha dato esito negativo per tutti gli ospito su ci è stato eseguito. La comunicazione ufficiale ci è giunta dall’ASL“.