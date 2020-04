Rischio cassa integrazione per i lavoratori della mensa ospedaliera

L’ASL pone un aut aut: “O mensa o buono pasto“

Refezione Ospedaliera. Il Rizzoli non ricovera più. Degenti ai minimi storici. La SAGIFI prova a salvare i “medici“ dalla fame ed i suoi dipendenti dalla Cassa integrazione . Ma l’ASL2 nord è categorica: o il buono pasto o la mensa. Una decisione che potrebbe pesare sul futuro dei lavoratori del settore. Il rischio cassa integrazione è concreto. Solo poche settimane fa era passata la linea della salvaguardia.

Ovvero la mensa ospedaliera si sarebbe occupata anche di fornire il vitto ai me i e personale sanitario. Ma L’azienda di Antonio d’Amore ci ha ripensato. Chi usufruisce del buono pasto non può magiare in mensa, oppure se lo fa deve rinunciare al buono. A rischiare di più ora sono i lavoratori della refezione ospedaliera. Senza richieste pasto, la società potrebbe respiro are l’organico.

Il Rizzoli è ai minimi storici per degenti causa Coronavirus. Pochissimi i ricoveri. Cosi anche gli operatori extra sanitari ora rischiano il posto.Questo con la refezione ed servizi connessi a rischio stop per l’assenza di richieste. Ora, con l’aut aut ASL, decine di lavoratori che poche settimane fa si era pensato di poter salvare dalla Cassa integrazione, servendo i pasti anche per medici ed il personale, vedono il baratro di nuove misure di salvaguardia, ma pur sempre un rischio per il proprio futuro. La Mensa, al Rizzoli rischiava di chiudere battenti, o di rimanere solo con le pentole! Meno di 15 pazienti, COVID-19 compresi, potrebbero spingere la SAGIFI SPA del Presidente Sannino a bloccare gran parte della filiera che gravità intorno alla refezione ospedaliera. Il gruppo di circa quindici persone potrebbe finire in cassa integrazione per il massimo calo di ricoveri al Rizzoli e dunque di richieste pasto.

Ieri la stretta che non ti aspetti dalla crisi dettata dal Coronavirus. L’ASL NA 2 Nord ha dato il suo diniego al precedente via libera alle richieste della SAGIFI e della direzione sanitaria di provvedere alla refezione ed al vitto di circa 50 unità tra operatori sanitari, medici ed ovviamente pazienti. La richiesta etra stata inoltrata mercoledi 18 marzo nel tentativo di fare di necessità virtù. Ovvero “sfamare “ e “ristorare“ medici e popolazione ospedaliera alle prese con bar, ristoranti e forniture “door to door” chiuse.

Un’altra minaccia lanciata dal virus non è stata scongiurata dagli inquilini del PO’ Anna Rizzoli.

Si attende ora l’esito dell’ultima riserva che dovrà essere sciolta nel merito dagli operatori messi dinanzi alla scelta : buono pasto o mensa ed i decisori istituzionali.