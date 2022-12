Rischio antisfondellamento alla Marconi, affidati i lavori

Il Comune di Ischia ha aggiudicato definitivamente i lavori per l’intervento di riduzione del rischio antisfondellamento della scuola elementare Marconi, che verranno eseguiti dall’impresa SOTEC SRL di Ischia. La procedura di gara è stata aperta e interamente telematica, e l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono state ricevute 8 offerte, di cui 7 sono state ammesse, e l’importo complessivo dei lavori è stato fissato in Euro 219.330,65 al netto del ribasso offerto del 4, 130%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.795,35, per un importo contrattuale pari a Euro 221.126,00 oltre IVA. Si conferma che sono stati positivamente verificati i requisiti dichiarati in sede di gara e che l’aggiudicazione è definitiva.