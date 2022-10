Riscatto Ischia. Villa Literno si inchina al capitano Davide Trofa

Una settimana difficile pronta ad essere aggiustata. Dopo la clamorosa debacle dell’Arcoleo contro l’Acerrana, valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza, l’Ischia scende ancora in campo e affronta il Villa Literno allo Stadio Mazzella. Big-match per la zona alta della graduatoria e valevole per l’ottava giornata di campionato, la squadra gialloblù è chiamata a riscattare i risultati deludenti ottenuti a Massa Lubrense e nuovamente nell’infrasettimanale sulla terraferma. Enrico Buonocore mischia le carte e cambia qualcosa rispetto all’assetto delle ultime uscite: c’è il pieno recupero di Mattera che trova la maglia dal primo minuto, in mediana spazio a Matteo Arcamone con il solito Matute e con De Simone. In avanti, oltre agli onnipresenti Padin e Simonetti, il tecnico isolano si gioca la carta Trofa: il capitano, in una posizione più avanzata, ha il compito di accompagnare la manovra avanzata e riempire l’area di rigore. Soltanto dalla panchina bomber Scalzone, reduce da due prestazioni importanti.

L’Ischia giunge alla sfida del Mazzella conoscendo già i risultati di Napoli United, Sporting Club Ercolanese, Pompei e Casoria: davanti, però, c’è una compagine avversaria decisa ad imporsi per proseguire nella straordinaria prima parte di stagione. Partenza decisa per il team locale che sblocca dopo appena due minuti di gioco. Infortunio tecnico di Merola in seguito ad un retropassaggio, in agguato c’è Trofa che controlla e insacca a porta sguarnita. Al 5’ Simonetti galoppa sulla corsia di competenza e pennella per Trofa, ben posizionato sul secondo palo: il destro al volo del numero 8 termina sul fondo. Nonostante il vantaggio, l’Ischia resta in proiezione offensiva mentre i casertani attendono il momento giusto per ripartire. La manovra dei ragazzi di Buonocore si alterna sulle due corsie, su un cross di Florio c’è Simonetti in area ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco.

Sul versante opposto, i biancorossi impegnano seriamente Gemito attorno al quarto d’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo: doppia parata, con l’aiuto della traversa, per l’estremo difensore che salva il risultato su Severini e Lagnena. La truppa di Amorosetti si scuote e si rende insidiosa ancora da un piazzato dalla bandierina. Al 23’ azione favolosa per l’undici di casa che concretizza il raddoppio. Sventagliata di Simonetti per Trofa, suggerimento di prima intenzione e De Simone, tutto solo in area, buca Merola per il 2-0. Al 29’ imbucata di Matute per Simonetti, l’esterno d’attacco non trova lo spazio per concludere. Al 33’ Padin si divora il tris: Arcamone scodella per il centravanti che si inserisce tra due avversari, Idioma sbaglia completamente l’intervento e il nove non inquadra il bersaglio da pochi metri. Due minuti dopo, ci prova Trofa col destro da posizione defilata ma il pallone scivola fuori. Al 36’ Padin serve Simonetti che salta il diretto marcatore e calcia, Merola blocca a terra. Il tempo sul cronometro va via, si rientra negli spogliatoi con l’Ischia sul doppio vantaggio: Trofa mette in discesa la sfida, De Simone consolida il parziale.

Le due squadre rientrano sul manto verde del Mazzella senza novità negli schieramenti di partenza. Ancora un buon approccio per i padroni di casa che spingono sull’acceleratore con l’ispirato Trofa: il servizio per Padin in contropiede non è preciso. L’Ischia tiene il possesso e controlla l’andamento del match, il Villa Literno fatica a mettere in difficoltà gli uomini di Buonocore. Al 57’ Simonetti riceve dalla destra, prepara il destro e calcia a giro: parabola distante dalla porta difesa da Merola.

La seconda frazione è meno frizzante e vibrante rispetto alla prima, i casertani cercano di affondare ma il pacchetto arretrato degli isolani non rischia quasi mai. Al 64’ classico avvicendamento in zona avanzata per Buonocore: Scalzone, reduce dalla marcatura dell’Arcoleo, preleva Padin. Al 66’ destro di De Simone dalla distanza: buona l’idea, meno la mira. Al 69’ i gialloblù siglano il 3-0. Errore ancora in disimpegno per i biancorossi, Simonetti s’invola e davanti a Merola è assist-man: tutt’altro che egoista, il numero 7 appoggia per Scalzone che deposita nel sacco. Al 73’ Matute aggancia un pallone sugli sviluppi di un angolo e tira di destro, Merola disinnesca. All’84’ Patalano vince un contrasto e pesca Cibelli: esterno destro per il calciatore e tocco leggermente largo. Normale amministrazione nelle battute conclusive della disputa del Mazzella, i locali gestiscono e gli ospiti attendono soltanto il triplice fischio per archiviare una partita infelice.

Al 92’ Patalano, imbeccato da Scalzone, sfiora il poker con un destro alto da pochi passi. Si chiude così il testa a testa del Mazzella, l’Ischia ritrova il successo e il sorriso dopo due sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Battuto l’ostico Villa Literno davanti a una cornice di pubblico importante: Buonocore supera il Napoli United di Maradona jr., si riprende la vetta della classifica e guarda ai prossimi impegni con maggiore serenità. Il prossimo appuntamento sarà sul rettangolo dell’Atletico Calcio, squadra in lotta per la parte bassa della graduatoria e con l’obbligo di rialzarsi dopo il pesante ko contro l’Albanova nell’anticipo del sabato.

ISCHIA-VILLA LITERNO 3-0

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Arcamone M. (82’ Patalano), Matute, De Simone (71’ Arcamone K.), Trofa (84’ Starita), Padin (64’ Scalzone), Simonetti (75’ Cibelli). A disposizione: Mazzella, Ballirano, Pesce, De Luise. Allenatore: Buonocore

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Lagnena (66’ Giannetti), Di Monte (78’ Albano), Cafaro, Pragliola (50’ Ammaturo), Di Costanzo (78’ Romano), Gioielli, Lepre. A disposizione: Mallardo, Diana, Barra, Conte, Morgese. Allenatore: Amorosetti

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Assistenti: Luigi Pisani di Nocera – Mario Cammarota di Nola

Marcatori: 2’ Trofa (I), 23’ De Simone (I), 69’ Scalzone (I)

Ammoniti: Lagnena, Falco (VL)

Angoli: 3-4

Recupero: 1’ – 4’