Riqualificazione urbana del Corso Luigi Manzi. Cambio tra consorzi esecutori: riecco la Seba

Ida Trofa | Appalti. Per i “Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana di corso Luigi Manzi e aree limitrofe” il comune di Casamicciola autorizza la sostituzione della consorziata esecutrice delle opere. Lavori, lo ricordiamo, aggiudicati provvisoriamente al CONSORZIO STABILE APPALTITALIA di CALTAGIRONE (CT) che ha offerto un ribasso percentuale del 3,9 % sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di appalto “a misura”, determinando un importo di aggiudicazione di € 525.637,58, oltre IVA 22%, di cui € 10.917,61 per oneri di sicurezza. Per complessivi euro 641.277,85.

Per dette opere il consorzio siciliano aveva comunicato inizialmente l’impiego della consorziata esecutrice Ditta ZARA APPALTI S.R.L.

Ora c’è la necessità, intelligenti pauca, di sostituire con altra consorziata la S.R.L. A prenderne il posto sarà la ditta Seba S.r.l. con Sede Legale in Napoli (NA). Quest’ultima si era già occupata, con indubbio successo, lo ricordiamo, della “Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato “.

Il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA ha comunicato il cambio lo scorso 20 gennaio 2022.

Gli inquilini del municipio nell’avvallare il cambio sottolineando di avere “Accertato che la nuova consorziata designata in sostituzione non ha partecipato autonomamente alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto e che la sostituzione della consorziata esecutrice non è da imputare alla finalità di eludere la mancanza del possesso dei requisiti (generali) di partecipazione dell’impresa consorziata indicata, tramite effettuazione degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale oltre che nei confronti dell’aggiudicatario, nei confronti della consorziata esecutrice sostituita“. Così evidenzia nel processare gli atti il responsabile dell’area tecnica Ing. Michele Maria Baldino che in ciò con propria determina ha preso atto della autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di cui al codice dei contratti, della Ditta SEBA S.r.l. (Prot. gen. di questo Ente in data 20.01.2022 al n. 694).

Verificando positivamente, come compete alla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti quale Stazione Appaltante anche se, per quanto riguarda la certificazione antimafia la stessa ha chiesto “il rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori gestita dal Ministero dell’Interno, per cui si potrà procedere sotto condizione risolutiva qualora dovesse sopraggiungere una documentazione antimafia interdittiva “. Baldino dixit, prima di autorizzare il subentro della consorziata esecutrice dei lavori in favore della Ditta Seba S.r.l.

La stipula del contratto di appalto con il già menzionato Consorzio avverrà, quindi, con l’inserimento di apposta clausola risolutiva nel caso dovesse sopraggiungere una documentazione antimafia interdittiva.

È stata in ogni caso disposta la consegna d’urgenza dei lavori nelle more della stipula del contratto d’appalto.