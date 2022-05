Ripristino spiaggia. Arriva l’interdizione dell’intero arenile “Suor Angela”

Visto la nota della Città Metropolitana dello scorso 19 maggio con la quale l’ente richiede l’autorizzazione per l’intervento di ripristino dell’arenile di suor Angela, a mezzo della ditta INFRAM s.r.l. Di Napoli, il responsabile dell’ UTC Ing. Mimmo Baldino ordina a decorrere dal 23/05/2022 e per n. 5 giorni, con termine il 28/05/2022, l’interdizione dell’arenile per consentire lo svolgersi dei lavori di ripristino.

In relazione ai suddetti lavori si registra l’Autorizzazione per spostamento sabbia e transito sull’arenile di mezzi meccanici che contempla inoltre l’esigenza della citata ditta di allestire un cantiere con la realizzazione di una recinzione provvisoria. Atteso che l’intervento in argomento viene eseguito a stagione turistica iniziata, il tecnico ha notificato il provvedimento ai gestori dei vari lidi oltre ad avvertire al Cittadinanza di non frequentare i luoghi in oggetto fino al termine dei lavori.