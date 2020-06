Ripristinati altri collegamenti marittimi

L’Assessore Lucia Mameli, con delega ai trasporti marittimi ha condiviso: “La continuità territoriale marittima, in questi lunghi mesi di emergenza COVID, ha messo a dura prova gli spostamenti di pendolari e non.

Con gradualità ma sempre con attenzione ci stiamo avvicinando alla normalità.

Da domani 1 luglio la Società CAREMAR riprende a pieno regime anche con le corse degli aliscafi.

Confidiamo che a breve anche la società Gestour ripristinerà le corse delle h 11.30 da Procida e delle 13.40 da Pozzuoli così come la Società Medmar sulla tratta Procida – Pozzuoli.

L’ isola che non si isola confida nei ripristini ma particolarmente chiede la collaborazione ed il buon senso da parte di tutti. Buona estate.”