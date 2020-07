Ripresa. Nasce Ho.Re.Ca Isola d’Ischia

Nasce l’associazione HO. RE. CA. ISOLA D’ISCHIA. Hanno deciso di riunirsi oltre 40 imprenditori del settore HO RE CA con attività site nel Comune di Forio.

eletto presidente Giovanni Trani titolare del TIRATARDI

Consiglio Direttivo: Presidente: Giovanni Trani;

Consigliere: Veronica Verde;

Consigliere: Gaetano Di Lustro;

Consigliere: Giovanni Mattera;

Consigliere: Nicola Monti;

Consigliere: Leopoldo Iacono;

Consigliere: Rosario Porto.

Tra questi vengono nominati Vice Presidente Veronica Verde, segretario Gaetano Di Lustro, tesoriere Giovanni Mattera; viene altresì nominato il portavoce dell’associazione Andrea Matarese;

l’Associazione ha per oggetto sia finalità di utilità sociale che di carattere culturale, turistico, e di promozione della cultura enogastronomia regionale italiana, nonchè la valorizzazione del comparto agro-alimentare, commerciale e della ristorazione legato alle produzioni eno-gastronomiche artigianali di qualità specifiche di ogni territorio. La nuova associazione ha come obbiettivo quello di raccogliere presto nuove adesioni e di rappresentare un punto di riferimento per tutti gli operatori isolani del settore HO.RE.CA.