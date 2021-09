Ripetitore TIM, per il TAR resta dov’è. Accolta la “misurina” cautelare. Altra udienza il 29 settembre

Gaetano Di Meglio | La battaglia tra il Comune di Casamicciola e la Tim ha visto un nuovo round al TAR Campania. Questa volta il TAR Campania con il decreto del Presidente Santino Scudeller va letto con attenzione che “accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’istanza di misure cautelari monocratiche. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 settembre 2021.”

Proviamo a spiegarlo ai cittadini con parole poco da avvocato.

Dopo l’emissione delle famose ordinanze 72 e 73 emesse dal comune di Casamicciola la TIM ha presentato ricorso al TAR e una serie di motivi aggiunti. Secondo il Tribunale Amministrativo, però, i motivi aggiunti presentati dal colosso delle telecomunicazione non sono tutti da accogliere tranne quella relativa alla rimozione ad horas”.

Il presidente del TAR, giustamente, leggendo gli atti si è reso conto che il Comune di Casamicciola ha emesso due ordinanze di abusi edilizi e di lavori difformi dal permesso a costruire rilasciato negli anni scorsi e che questi, ovviamente, avranno il loro processo amministrativo con l’emissione di multe e di ordinanze di demolizione. Ordinanze che, volendo, non avevano nulla a che fare con l’antenna.

Il presidente Scudeller, fissa una nuova udienza al 29 settembre con un appuntamento “multiplo” per i cittadini di Casamicciola. Uno il 15 e un secondo il 29. Sarà un settembre di soldi pubblici spesi in avvocati, di prevedibili risarcimento danni e di una pantomima ridicola con la politica che fa finta di mettere al centro gli interessi dei cittadini.

La via da percorrere poteva essere un’altra. Non era meglio attendere l’accensione dell’impianto, verificare le difformità e, nel caso, bloccare tutto? Forse si, ma c’era chi doveva fare il gradasso sia contro i nemici politici sia davanti ai cittadini. Quelli stessi che, a breve, dovranno pagare con le casse comunali la montagna di euro che TIM e privati chiederanno al comune…

Secondo il ricorso, la TIM si era lamentato dell’ordinanza numero 73 che imponeva alla “TIM quale possessore dell’area in virtù di contratto di locazione ed al momento esecutore di lavori di cui alla comunicazione del 10 agosto 2021 – la sospensione di qualsiasi intervento nell’area in questione ai sensi dell’art. 27 dpr n. 380/01, rappresentando che qualsiasi opera intrapresa avrà carattere di abusività e sarà sanzionabile secondo le leggi e norme vigenti …”.

Ma i “lavori edili” all’impianto sono terminati? Ovvero, la sua operatività è bloccata? Questo non lo sappiamo. Nel frattempo, però, il ripetitore non si muove da dov’è. Almeno fino al 29 settembre.

Per gli abusi dei Zelluso, a questo punto, se ne parla il 29 settembre. Appuntamento al TAR