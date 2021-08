Ripetitore Tim a Casamicciola, nasce il Comitato “No antenna”

Ida Trofa | Continua a far discutere il ripetitore per telefonia mobile TIM di Via Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme.

Un impianto installato, sequestrato, dissequestrato totalmente e oggetto di giudizio innanzi al TAR che ha mosso anche le proteste della popolazione che ha manifestato il suo dissenso prima con una serie di blocchi stradali e richieste di intervento alle autorità comunali. Ora con la creazione di un vero e proprio comitato “NO Antenna”.

Un dissenso netto, una presa id pozione chiara nel merito dell’impianto, composto da una antenna alta oltre trenta metri posizionata su un carrello mobile, e allocato in un terreno privato, quello della famiglia Arcamone, nota come U’Zulluso, tra Piazza Bagni e piazza Marina e a poca distanza dal porto commerciale e turistico casamicciolese.

Dello stesso avviso il comune ed il primo cittadino: “La struttura dovrà essere rimossa, altrimenti lo faremo noi” affermava il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna che aggiunge: “In questa vicenda le maggiori responsabilità non le attribuisco al gestore, che legittimamente ha deciso di fittare un terreno, ma a chi lo ha ceduto in fitto, incurante del danno che potesse cagionare alla collettività”.

Dal canto suo, invece, la società, forte del giudizio innanzi al TAR Campania pare intenzionata a percorrere la strada del risarcimento danni.

In una nota trasmessa al Comune di Casamicciola, il colosso della telefonia sostiene che sarebbero state perpetrate alcune irregolarità relativamente al sequestro dell’installazione, ma al termine della missiva lascia intendere che comunque provvederà a rimuovere l’antenna ubicata in via Pio Monte, riservandosi un eventuale ricorso per veder annullato anche il provvedimento amministrativo.

E, ancora, l’azienda di telefonia ribadisce la piena legalità del suo operato, facendosi forte della pronuncia dell’autorità giudiziaria penale che ha espresso una forte censura nei riguardi dell’operato del comune in una sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari che non lascia “appello”.

La missiva inviata al Comune era precedente alla notifica del dissequestro penale. La società ha inoltre sottolineato che in data 19 agosto, a seguito della revoca del fermo, posto che il giudice penale ha chiaramente confermato l’assoluta correttezza dell’operato della società anche sotto il profilo paesaggistico, applicandosi pienamente l’art. 87 quater D. Lgs. 259/03, ha formalmente chiesto all’amministrazione comunale di revocare la propria ordinanza dirigenziale per legittima difesa.

Nel momento più caldi di questo 2021 in mezzo a questa diatriba, fatta di disattenzioni governative, speculazioni e contese legali, ci sono finiti i cittadini della zona, comunque intenzionati a fermare l’installazione del “mostro 5G”.

Le parole: Questo mostro TIM sarà la povertà tombale di Casamicciola Terme

Ne abbiamo parlato con Caterina Sirabella, residente di via Pio Monte, tra le promotrici del nascente comitato.

“Dal giorno in cui abbiamo visto i lavori di installazione ci siamo ribellati con tutte le nostre forze e andremo sempre avanti perché è una cosa inaccettabile – spiega Caterina Sirabella – Viviamo qui da tre generazioni è la terra dove mio padre a e cresciuto, la terra che ha coltivato come aveva fatto mio nonno. Adesso io ci lavoro con la boutique di famiglia” continua l’imprenditrice testimone di una popolazione che ha scelto Casamicciola Terme per vivere e lavorare nottante le avversità, calamità incluse.

“All’improvviso ritrovarmi, dopo alluvione, terremoto, ad affrontare questa cosa, una installazione mostruosa… ho detto al sindaco che questa costituisce la pietra tombale di Casamicciola. Questo non possiamo accettarlo, i nostri figli devono tornare qui. Oltre alla vivibilità, ne va della salute. A Barano, un grande signore ha affittato un fondo a Campagnano ed abbiamo saputo che sono pieni di leucemia. Vogliamo sempre di più che queste persone vengano fermate e riflettano. Ne ho parlato anche con i Zelluso ed Enzo Arcamone, i proprietari e non mi è piaciuta la risposta. Lo abbiamo detto al sindaco noi andiamo avanti. Lui ci ha assicurato che l’antenna sarà smontata. Ma ad oggi sta ancora qui e quindi noi prenderemo ogni iniziativa. Comprese le vie legali. A tutt’oggi dopo cinque giorni, quella antenna è ancora li. Deve essere smontata! È una battaglia che condurremo con tutte le nostre forze, sarà una cosa impossibile, ma lo dobbiamo fare perché non lo non ci possiamo tenere anche queste prepotenze”.

Il resto sarà materia dei tribunali: Tim, Comune e, a questo punto anche il privato, se le daranno di “santa ragione”. Come sempre ci sono, fondati motivi che ci fanno pensare che l’improvvisazione locale sarà poi pagata a cara o prezzo dai cittadini e delle casse pubbliche e l’asilo della Sentinella fa scuola. Lo ricordiamo nel merito c’è una richiesta di risarcimento danni di circa 100mila euro. Non certo bruscolini. Ora nella via della “Lava” vengono dibattute anche questioni legate alla salute ed alla sicurezza. Non possiamo non ricordare che qui la gente ci perde sempre. Qui, infatti, dilavarono fiumi di fango e merda che stiamo ancora pagando. Un malgoverno che è costata la vita di una sfortunata ragazza innocente.