Riperimetrazione zone SIC, figuraccia Ischia. La Regione bacchetta gli amministratori-uniti

Nella nostra intervista il consigliere comunale Dario Iacono di Serrara Fontana ci illustra meglio i dettagli, tuttavia, però, non possiamo non registrare la magra figura rimediata dagli estensori della nota con cui l’isola d’Ischia chiedeva “l’aggiornamento e riperimetrazione delle aree Natura 2000 ricadenti nell’isola di Ischia”

La Regione Campania ha risposto agli amministratori di Ischia e, con stile, ha messo le carte in tavola e chiarito alcuni aspetti. Una nota istituzionale che ha tutto il sapore amaro che viene fuori quanto ci si accorge che si è fatto un tentativo inutile dopo averlo annunciato e, purtroppo per alcuni, anche rivendicato. Che figuraccia!

Con riferimento alla nota prot. n. 38669 del 26/09/2023 con la quale i Comuni dell’Isola di Ischia richiedono attività di ricognizione finalizzate ad aggiornare la cartografia dei siti Natura 2000 dell’isola, si evidenzia che lo scrivente non ha competenze in materia e pertanto non si può fornire alcun contributo alla richiesta effettuata”. Mazz e uno. Hanno sbagliato l’interlocutore. Della serie “per andare dove dobbiamo, per dove dobbiamo andare” …

“Ad ogni buon conto – continua la nota regionale – risulta necessario chiarire che le esigenze di svolgimento delle attività produttive e venatorie non sono motivazione adeguata per richiedere una riperimetrazione dei Siti (che potrà essere effettuata dall’organo competente solo a seguito di adeguate analisi e monitoraggi di quanto effettivamente presente in termini di habitat e specie) così come non lo è la modifica del contesto ambientale a seguito di un evento calamitoso – qui arriva la peggiore batosta per gli amministratori locali che vengono esposti, con stile, al pubblico ludibrio per aver strumentalizzato una tragedia – a seguito del quale, anzi, il livello di tutela dovrebbe aumentare al fine di poter consentire un ripristino di habitat eventualmente alterati”.

Il tutto messo nero su bianco dalla dottoressa Gemma D’Aniello. Forse è meglio che cali il sipario su questo atto riuscito, molto, ma molto, male!