Ripensando alla vita e alle opere di Fabrizia Ramondino. Il focus

Gianni Romeo | È appena uscito un bel libro (Bagaglio leggero. Viaggio nei luoghi di Fabrizia Ramondino, edito da Nutrimenti). Lo hanno scritto Mirella Armiero e Francesco Paolo Busco, ed è un testo che colpisce soprattutto per la delicatezza con cui segue la vita di una scrittrice di primo piano, che ha attraversato con intensità e intelligenza anni non facili. Ne sintetizza bene il senso profondo il titolo, che si richiama alla tormentata vitalità di molti dei percorsi e dei soggiorni di un’esistenza ricca di passione.

Napoli e la Campania vi figurano in modo tutto particolare, come spazi tra i più cari alla Ramondino. Soprattutto a Napoli, dove era nata nel 1936, ella svolse a lungo negli anni Sessanta attività politiche di forte impegno civile, dedicate in primo luogo al sostegno e al riscatto dei bambini poveri. Già prima di quelle esperienze, peraltro, la sua vita era stata varia e movimentata, dopo un’infanzia intensa, trascorsa quasi soltanto all’estero, al seguito del padre diplomatico.

Penso in particolare ai ricordi degli anni trascorsi nella prima casa di Maiorca, che tanto spazio occupano nei suoi libri. Il simbolo più suggestivo di quella fase della sua esistenza è in un episodio, giustamente ricordato da Armiero e Busco. La chiave di casa di quella residenza, tanto cara a tutti i familiari, fu gettata in mare dalla madre di Fabrizia, nel corso del viaggio che dopo l’8 settembre del 1943 portò il papà e i suoi verso la Francia. In quel gesto la donna raccoglieva, accanto all’amarezza per una frattura non prevista e non voluta, in una vita che scorreva felice, l’inquietudine per un futuro incerto.

Da allora, per una bambina che diventava adolescente, cominciarono le incertezze di un’esistenza destinata a diventare presto complicata, anche per la perdita precoce del padre. Solo gli anni tra il 1943 e il 1948, trascorsi con la famiglia nella costiera amalfitana, offrirono a Fabrizia, malgrado i disagi della guerra, la possibilità di vivere una vita ricca di esperienze curiose. La disinvolta allegria di quella fase dell’adolescenza occupa uno spazio adeguato in Bagaglio leggero, anche grazie ai ricordi della sorella Annalisa, che di quei giochi era compagna abituale.

Non a caso, peraltro, la vivacità di una ragazzina ben integrata in un ambiente suggestivo collima con il profilo che della sua figura di scrittrice fu delineato in una trasmissione televisiva della Rai, attenta a non trascurarne l’allegria e lo scanzonato anticonformismo. La linea del libro di Busco e Armiero non è da meno. Penso ad alcuni particolari contenuti in un suo libro tra i più suggestivi, L’isola riflessa.

Pubblicato per la prima volta nel 1988, in anni complicati, in cui alcoolismo e depressione stavano minando l’esistenza di Fabrizia Ramondino, esso rispecchia i suoi soggiorni a Ventotene. Quella piccola isola dove la storia e la natura costituivano un terreno fertile per la sua sensibilità e la sua cultura diventa per lei un luogo simbolo. Lì la sua irrequietezza e il suo amore per la vita si incrociano con aspetti non meno importanti di una storia intellettuale di primo piano, che non dimentica né il ruolo di Ventotene nella storia antica, né l’operosità degli antifascisti relegati nell’isola dal regime.

Ma mi sembra altrettanto indicativo in Bagaglio leggero la ricerca, a quasi quaranta anni di distanza dai soggiorni della scrittrice a Ventotene, di isolani in grado di tracciare un profilo della sua figura. L’anziano proprietario di uno degli appartamenti in cui Fabrizia aveva soggiornato ne ricorda bene, ad esempio, il riserbo e la cortesia, pur non ignorando la sua familiarità con l’alcool.

A maggior ragione, perciò, mi sembra giusto che il capitolo dedicato ai soggiorni della Ramondino a Ventotene si chiuda con un bellissimo brano de L’isola riflessa. Mi riferisco alla giovane madre isolana che affida alle braccia di Fabrizia il bambino, minimamente sfiorata dal timore tradizionale del malocchio e dell’invidia…