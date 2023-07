Ripascimento light. Maronti, lavori all’arenile dal 31 luglio al 31 agosto

Il 31 luglio inizieranno i lavori di somma urgenza presso la spiaggia dei Maronti appaltati dal Comune di Barano nel tratto di arenile tra Olmitello e le Fumarole. La conclusione è prevista per il 31 agosto. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia TV (CP) Antonio Cipresso ha emanato la relativa ordinanza.

Nel provvedimento il comandante della Guardia Costiera di Ischia rende appunto noto che «dal giorno 31/07/2023 al giorno 31/08/2023, la Società “Engineering Planning Construction S.r.l.” in premessa meglio generalizzata, effettuerà per conto del Comune di Barano d’Ischia, i lavori di livellamento delle sabbie presso la baia dei Maronti, lungo il tratto di arenile posto tra la località Olmitello e le Fumarole».

Pertanto ordina: «Lo specchio acqueo antistante la baia dei Maronti, per una profondità di 300 metri dalla spiaggia, precisamente tra la località Olmitello e le Fumarole, di volta in volta chiaramente delimitato dalla ditta esecutrice è interdetto: – alla balneazione; – alla navigazione; – e a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente i lavori in argomento, da chiunque e comunque effettuata. Persone e unità in transito dovranno comunque tenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 150 (centocinquanta) metri dai mezzi di lavoro utilizzati nell’esecuzione dell’intervento in argomento, che mostrerà – ove previsto – i segnalamenti prescritti dalla COLREG, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento».

Inoltre «Durante l’effettuazione dei lavori, le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dai mezzi di lavoro impiegati nell’intervento di cui in parola, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento».

Ovviamente anche la ditta esecutrice dovrà osservare tutta una serie di rigide prescrizioni volte a garantire la sicurezza.