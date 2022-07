Ripascimento, il Consorzio Maronti ringrazia Gaudioso e Iacono

Senza sorpresa, visto anche il silenzio su tutte le altre cose che si vedono ai Maronti, il Consorzio Maronti ha steso il suo tappeto rosso al sindaco Gaudioso e alla sindaca Iacono di Serrara Fontana e poi, come se non bastasse, si sono inginocchiati anche oltre le ginocchia per ringraziare Bruna Fiola e la Regione Campania per dire grazie. Come se certi interventi fossero eccezionali e non semplice manutenzione.

“Egr. Sig. Sindaco, è con viva soddisfazione che -noi operatori dei Maronti – abbiamo constatato l’esecuzione dell’intervento di ripascimento nel lato ovest della Baia, ossia il punto che più di tutti lamenta la carenza di sabbia. Siamo convinti -scrivono i soci del Consorzio – che tale intervento permetterà a molti di noi di “salvare” la stagione turistica e di poter lavorare in modo sereno per lo meno nei mesi di luglio ed agosto”.

“Ne abbiamo proprio bisogno – aggiungono -, visto che usciamo da una pandemia che ha messo a dura prova il nostro sistema economico! Il Consorzio Maronti, coglie l’occasione per ringraziare Lei e gli uffici comunali che si sono adoperati e si stanno tutt’ora adoperando per questa causa, unitamente al Comune di Serrare Fontana ed in particolare al Sindaco Dott.ssa Irene lacono, alla Regione Campania e, specialmente, alla Consigliera Bruna Fiola ed al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola” si completa il lecchinaggio istituzionale, forse, ordinato in loco.

“Riteniamo – concludono gli operatori dei Maronti – che questo intervento sia la chiara dimostrazione che, quando le varie Autorità si muovono in modo sinergico, il risultato non può che essere estremamente positivo per l’intera collettività. Il Consorzio Maronti, da parte sua, è come sempre attento ed aperto alla collaborazione con i vari livelli di governo” scrissero quelli che si sono tenuti per più di un anno una frana in mezzo alla casa.