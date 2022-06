Ripascimento ai Maronti, il progetto nel dettaglio. Punto per punto

IL PROGETTO

I comuni di Barano e di Serrara Fontana ed il Genio Civile Regionale, a seguito di sopralluogo nell’area interessata della baia di Maronti, hanno accertato la presenza di una situazione di rischio – aggravata dalle ricorrenti e recenti mareggiate – dovuta alla forte erosione della spiaggia, che, in diversi punti sta provocando lo scalzamento delle falesie presenti.

Si è ritenuto quindi necessario, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, procedere ad un primo intervento immediato di mitigazione del rischio, realizzando un preliminare e parziale ripascimento sul litorale, che allontani il moto ondoso dalle pendici, in quanto la spiaggia rappresenta il presidio naturale a difesa delle stesse.

Il comune di Barano d’Ischia, con verbale di somma urgenza del 9 giugno 2022 ha affidato alla Engineering Planning Construction s.r.l. (EPC), la esecuzione dei servizi e dei lavori di tale intervento. La scrivente società, su incarico della EPC, ha realizzato i rilievi topo-batimetrici di dettaglio ed i sondaggi necessari per definire il quadro morfologico e sedimentologico dell’area, al fine di individuare le aree di prelievo delle sabbie e le aree di sversamento delle stesse, nell’ottica della realizzazione di questo primo urgente intervento di mitigazione del rischio.

Con riferimento alla documentazione dei comuni di Barano d’Ischia e di Serrara Fontana, si riporta di seguito l’area interessata dall’intervento di Somma Urgenza, che si estende dalla spiaggia di Petrelle (in comune di Serrara Fontana), alla spiaggia di Maronti (in comune di Barano) sino alla località “Olmitello”

STATO DEI LUOGHI

Seguendo la classificazione delle Unità Fisiografiche dell’isola di Ischia – definite dai documenti tecnici prodotti dalla AdB della Campania Centrale (ex AdB Nord Occidentale della Campania), l’area di Ischia fa parte come detto della Unità Fisiografica del Golfo di Napoli.

In particolare, l’area di interesse dell’intervento ricade nella Sub Unità Fisiografica n. 13 “Maronti”, la baia dei Maronti è stata soggetta a fenomeni di erosione in diversi periodi, specialmente dopo la costruzione dei moli nella zona del porto di Sant’Angelo. Uno degli aspetti chiave da considerare è che il trasporto dei sedimenti sul fondo (sabbie e materiale più grossolano), avviene sempre da ovest verso est, cioè dalla zona di S. Angelo verso Maronti. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione per qualsiasi progettazione funzionale a ripristinare le spiagge emerse/sommerse della baia.

Ciò vale in particolare quando sono presenti, come nel caso di questa baia, dei tratti di litorale a falesia, con pericolo di scalzamento e crollo della stessa.

Nella primavera del 2002 venne realizzato un grande intervento di ripascimento in tutta la baia di Maronti per oltre 400.000 metri cubi di sabbie, prelevate dai fondali nell’intorno della baia.

Nel piano stralcio di difesa della costa della regione Campania, sono state evidenziate le criticità dei fenomeni erosivi nella baia di Maronti, evidenziando che il trasporto di materiale avviene sempre da ovest verso est

CARTA DELLA TENDENZA EVOLUTIVA DELLA LINEA DI COSTA

Rilievi topo-batimetrici. In data 10 giugno 2022 è stato realizzato il rilievo topo-batimetrico di dettaglio del tratto della baia interessata, con posizionamento dei caposaldi a terra quotati al livello medio mare, mediante due stazioni complete di ricevitori DGPS a multi frequenza (F1, F2 e F5) e multi-Band Quad-GNSS RTK (Real Time Kinematics), che utilizzano schede ad alta tecnologia e sono in grado di lavorare contemporaneamente con multi costellazioni (GPS, Galileo, Glonass e BeiDou), lavorando quindi con un numero elevato di satelliti (almeno 20-30 satelliti per misure veloci e altamente precise sub-centimetriche).

Assetto geomorfologico del litorale – inquadramento fotografico. Nelle immagini a seguire, scattate il giorno della realizzazione dei rilievi topo-batimetrici (10 giugno 2022), si evidenzia lo stato del litorale. Le foto sono in progressione da Petrelle-Fumarole verso Maronti-Olmitello. Sono evidenziati alcuni particolari della frana nella parte centrale del litorale interessato.

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Alla luce dei rilievi effettuati e dello storico sullo stato del litorale si possono trarre le seguenti considerazioni, funzionali per la realizzazione degli interventi di somma urgenza. Zone di intervento, tipologia e volumetrie delle sabbie apportate. Si riportano a seguire le planimetrie dello stato di fatto con la indicazioni delle aree dove si effettuerà il ripascimento di emergenza.

Dalle planimetrie di progetto si evincono sia le aree deputate al prelievo delle sabbie, sia le aree di destinazione del materiale (ripascimento), per le aree di intervento denominate A, B e C e per l’area D.

Si rappresenta che durante la realizzazione dei rilievi topo-batimetrici, si sono verificate le caratteristiche granulometriche delle sabbie nei fondali antistanti. Vi è una chiara evidenza di una granulometria via via crescente dalla zona ad Ovest (Petrelle) fino all’area D della zona di Maronti. Per avere una adeguata compatibilità tra le granulometrie delle sabbie da prelevare con i tratti di litorale da ripascere, si sono definite 4 aree di prelievo, ognuna destinata al ripascimento del tratto prospiciente.

Inquadramento funzionale degli interventi

Dall’analisi complessiva dello stato di fatto dell’area di intervento, per proteggere nel modo migliore l’area in frana occorre allargare l’area di ripascimento, in particolare verso ovest. Il trasporto della sabbia nella baia (il cosiddetto “nastro trasportatore”) ha senza dubbio la direzione ovest-est. Per tale motivo, anche in un’ottica di medio periodo, è opportuno iniziare il ripascimento dalla spiaggia di Petrelle: questa sabbia nel tempo è comunque destinata a trasferirsi verso est e quindi verso la zona attualmente in frana.

Si evidenzia che vi sono due tratti – tra la zona B e la zona C e tra la zona C e la zona D – dove non è previsto un apporto di sabbie. Per il primo tratto, essendo presente una barriera radente che di fatto, come noto, impedisce il formarsi di una spiaggia (a causa della forte riflessione delle onde), si evita l’apporto di sabbia per evitare che questa venga trasportata al largo dalle onde riflettenti. Per il secondo tratto, data la presenza di fondali più profondi sottocosta, si assiste ad una velocizzazione del trasporto litoraneo delle sabbie e ad una contestuale riflessione delle onde incidenti: l’apporto di sabbia in questo tratto non solo avrebbe una durata molto limitata, ma creerebbe correnti di disturbo che andrebbero a limitare l’efficacia del ripascimento nella zona della frana. Sempre nell’ottica di proteggere nel modo più duraturo il ripascimento sul fronte dell’area in frana, si consiglia – nel contesto del presente intervento di somma urgenza – di provvedere al salpamento di buona parte del pennello presente nella parte più occidentale della spiaggia di Petrelle. Tale intervento – teso a stabilizzare il flusso della corrente litoranea di fondo – eviterebbe il formarsi di dinamiche litoranee che accelerano i processi di erosione e di trasporto delle sabbie. Gli scogli salpati potranno essere posizionati sulla scogliera radente esistente ad ovest del pennello.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sul fronte delle tempistiche lavorative si riporta di seguito il cronoprogramma dei lavori, che inizieranno ad ovest (spiaggia di Petrelle), per spostarsi poi gradualmente verso est (Fumarole e poi Maronti).

Lo sviluppo temporale dell’intervento e la sua direzione sono legati alla nota dinamica litoranea dei sedimenti, il cui trasporto avviene sempre, a prescindere dal clima d’onda, da ovest verso est. I tempi previsti tengono già conto di condimeteo avverse per la media del periodo, salvo eventi eccezionali.

Considerato che le attività avvengono a stagione balneare già avviata e tenendo conto che le lavorazioni possono avvenire in continuità e per compartimenti confinati (con abbattimento e controllo della torbidità temporanea generata dal dragaggio), si è considerato un cronoprogramma senza soluzione di continuità dei lavori previsti.