Ripartono le crociere? Procida tira un sospiro di sollievo

Leo Pugliese | Un raggio di luce inizi a farsi largo, seppur con ritardo, per Procida ma più in generale per tutte le località turistiche e legate al lavoro del mare.

Procida su questo versante forse è una di queste. Le crociere potrebbero riprendere nel breve e le previsioni sugli spostamenti degli italiani saranno incoraggianti.

Come riportato da meditelepgraph: ben oltre la metà degli italiani (61%) non rinuncerà alle vacanze e la stragrande maggioranza (93%) sceglierà l’Italia piuttosto che l’estero. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners sul turismo degli italiani nell’estate post Covid-19. Il turismo del 2020 mostra elementi critici ma anche note positive. Da un lato si registrerà una contrazione in termini assoluti del numero dei vacanzieri italiani rispetto allo scorso anno (-16%). Dall’altro ci sarà una tenuta di quanti raggiungeranno destinazioni turistiche in Italia (+1%) rispetto al 2019. Le mete estere, invece, subiranno un crollo significativo (-17%). Le motivazioni principali che inducono gli italiani a trattenersi dentro i confini nazionali sono ovviamente riconducibili ai timori di tipo sanitario (34%). Ma a pesare, purtroppo, per ben il 41%, è soprattutto la motivazione economica. Quest’anno sarà inoltre minore la spesa che gli italiani potranno affrontare per i loro viaggi: nel 2019 avevano speso per le vacanze estive più di 72 miliardi di euro, di cui 27 miliardi all’estero e più di 45 in Italia.

Nel 2020, la previsione di spesa all’estero crolla dell’85% attestandosi intorno ai 4 miliardi di euro, mentre la spesa dei turisti italiani nel territorio nazionale, scende del 7% passando da 45 miliardi di euro a 42. Come nel 2019, anche quest’anno la stragrande maggioranza degli italiani andrà in vacanza con famiglia al seguito (70%), privilegiando l’ospitalità di parenti e amici (+4% rispetto allo scorso anno), l’uso delle seconde case di proprietà (+2% rispetto al 2019), e i bed & breakfast (+2%). A registrare una notevole contrazione (-8% rispetto al 2019) saranno gli alberghi, senza dubbio le strutture ricettive più colpite dalla crisi. Il coronavirus non incide, invece, sulle preferenze degli italiani per quel che riguarda le mete più desiderate. Al primo posto della classifica troviamo sempre il mare con il 54% delle preferenze. Non sono pochi nemmeno gli affezionati alle escursioni in alta quota: la montagna viene scelta dal 16%, con un balzo in avanti del 5% rispetto al 2019. La stragrande maggioranza dei vacanzieri si sposterà in macchina o in moto (78%), mentre solo l’11% degli intervistati ha dichiarato che prenderà un aereo per andare in vacanza, la metà di chi ha utilizzato l’aereo lo scorso anno. Il sondaggio è stato effettuato sui residenti in Italia e il campione ha incluso 1009 persone, intervistate in modalità Cati-Cawi e stratificate proporzionalmente per sesso, classi d’età e macro-area geografica. Le interviste sono state realizzate tra il 4 e il 7 giugno.

Sul versate crociere che occupano non pochi procidani a bordo sempre medithelegraph dice che in dieci giorni, massimo 15, potrebbe arrivare il via libera al protocollo di sicurezza che permetterebbe alle crociere di ripartire. Ieri il vertice virtuale della commissione tecnica che aiuta il ministero dei Trasporti a trovare una soluzione, ha stabilito che la base delle nuove regole saranno le disposizioni dell’Imo, l’organizzazione delle Nazioni Unite del settore marittimo che la Capitaneria di porto sta preparando per dare una base a tutte le compagnie.

Il prossimo step ci sarà in una riunione convocata entro pochi giorni, poi toccherà alla Sanità marittima intervenire per stringere ulteriormente le maglie o dare l’ok definitivo. Se tutto andrà come previsto, il via libera sanitario arriverà celermente e si potrà procedere con le prenotazioni per le prime navi che partiranno all’inizio di agosto.

Se ci dovessero essere intoppi non sarà facile per Msc e Costa rispettare la data prevista per la ripartenza. Intanto la compagnia del gruppo Carnival ieri ha spiegato che alcune navi della flotta si stanno spostando dai porti in cui erano rimaste bloccate per la pandemia: «Per ottimizzare la gestione della propria flotta in questo periodo di pausa, Costa Crociere sta provvedendo a riposizionare alcune delle sue navi attualmente ferme nei porti. Tra di esse “Costa Luminosa”, che ha lasciato il porto di Savona per dirigersi verso La Spezia, e “Costa Deliziosa”, partita da Genova alla volta di Civitavecchia».

Sul fronte traghetti invece il governatore sardo Solinas ieri ha convocato le compagnie accusate di aver rincarato le tariffe. Il gruppo Onorato (Moby, che ha messo in servizio le due navi ammiraglie a Genova, e Tirrenia) ha spiegato che per questa stagione turistica l’offerta prevede tariffe medie di circa il 30% più basse rispetto all’anno scorso. Alla riunione erano presenti cinque compagnie (Tirrenia e Moby del gruppo Onorato, Grimaldi Lines, Gnv e Sardinia Corsica Ferries) e tutte hanno respinto l’accusa di aver alzato i prezzi. Solinas ha accennato anche all’eventualità di un bonus, a carico della Regione, per contenere i prezzi dei biglietti delle navi.