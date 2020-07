Ripartono le Crociere Costa: i marittimi procidani in stand by

Leo Pugliese | Ci siamo o quasi. L’ “Italiana” Costa sarà molto probabilmente tra le prime navi a ripartire nella fase post covid. La notizia che il settore crocieristico torni a girare, ovviamente, sull’isola di Arturo non può che essere vista con grande entusiasmo visto l’alto numero di persone lavorano.

«Non siamo ancora sicuri – ci dice Giovanni II° ufficiale di coperta – ma dalla compagnia ci hanno fatto sapere che presto potremmo preparare le valigie. Io sono 5 mesi che sono a terra, non vedo l’ora di ripartire»

Le cinque fasi della ripartenza di Costa Crociere inizieranno ad agosto e, salvo imprevisti, porteranno a regime a rimettere in acqua sette navi della flotta.

Nel dettaglio, la prima nave a partire sarà Deliziosa, come viene spiegato su molti siti dedicati ai marittimi imbarcati sulle navi della compagnia italiana. La partenza dovrebbe avvenire da Venezia il 15 agosto per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo Orientale. I porti toccati saranno Catania, Siracusa, La Valletta e Bari. Diadema invece partirà il 29 agosto da Genova per 7 giorni nel Mediterraneo Occidentale con toccate a Palermo, Valletta, Catania, Napoli e Civitavecchia.

La terza nave della Fase 1, anche se mancano ancora le conferme definitive, dovrebbe essere Luminosa che sarà schierata sempre per crociere di 7 giorni in Arabia Saudita (da confermare) ed Emirati.

Le crociere saranno dedicate esclusivamente agli ospiti italiani e le navi avranno inizialmente una capienza ridotta del 50% circa.

Le fasi della ripartenza

La fase 2 e la fase 3 prevedono una riapertura delle prenotazioni anche per ospiti francesi e spagnoli. Poi gradualmente le unità saranno a disposizione della clientela internazionale. Le cinque fasi termineranno a gennaio 2021. Nella fase 2 alle tre navi si aggiungerà Smeralda a ottobre. Nel pool di navi rientrerebbero anche Pacifica e soprattutto Firenze, la nave gemella di Venezia, in costruzione presso Fincantieri, disegnata appositamente per il mercato asiatico ma che dovrebbe partire invece da dicembre con itinerari da Savona. Le navi alla fine del piano dovrebbero essere: Smeralda, Deliziosa, Diadema, Fascinosa, Luminosa, Firenze, Pacifica.

I dettagli: Costa Deliziosa

Costa Deliziosa nella prima fase effettuerà crociere di 7 giorni dal 15 agosto al 5 settembre. A partire dal 5 settembre e fino al 10 ottobre Deliziosa utilizzerà come homeport Venezia e Bari, e la capacità salirà al 70%. Dal 10 ottobre al 3 gennaio l’occupazione dovrebbe salire all’80%. Il 3 gennaio la nave partirà per il giro del mondo.

I dettagli: Costa Diadema

Costa Diadema partirà dal 29 agosto al 26 settembre con itinerari di sette giorni con un tasso di occupazione del 50%. Dal 1° novembre tutti i passeggeri di nazionalità europea saranno accettati a bordo della nave, che effettuerà crociere nel Mediterraneo Occidentale da Genova verso, tra l’altro, Marsiglia, Palma di Maiorca e Napoli. A dicembre Diadema si riposizionerà nei Caraibi, con un tasso di occupazione del 70% e solo ospiti europei.

I dettagli: Costa Smeralda

Dal 31 ottobre la Smeralda partirà da Savona per i classici sette giorni nel Mediterraneo e un tasso di occupazione del 70%.

I dettagli: Costa Fascinosa

Fascinosa dovrebbe tornare in Sud America il 6 dicembre, nelle fasi 4 e 5. Homeport iniziale sarà Santos, in Brasile. Il tasso di occupazione sarà del 70/80%.

I dettagli: Costa Luminosa

Nelle fasi 3, 4 e 5 Luminosa tornerà a Dubai con scali a Muscat, Doha e Abu Dhabi. A bordo solo europei, prima partenza il 26 novembre.

I dettagli: Costa Pacifica

Pacifica tornerà in acqua il 26 dicembre da Savona per quattordici giorni verso Marsiglia, Barcellona, Casablanca, Arrecife, Fuerteventura, Tenerife, Funchal e Malaga. Fra le possibili destinazioni invernali anche le Azzorre.

I dettagli: Costa Firenze

L’ammiraglia partirà il 20 dicembre con itinerari di 7 giorni da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia. Nei piani anche crociere di due settimane con scali a Iraklion, Izmir, Pireo, Palermo e Civitavecchia e soste in Israele.

LA COMPAGNIA

In serata Costa Crociere ha inviato una nota a : “Rispetto alle indiscrezioni apparse relativamente ai piani di ripartenza di Costa Crociere, la compagnia desidera precisare che queste non sono da considerarsi ufficiali. L’azienda sta continuando a lavorare per prepararsi alla ripresa delle attività. Non appena le autorità avranno definito i protocolli sanitari, Costa Crociere comunicherà ufficialmente le modalità e le tempistiche della ripartenza”.