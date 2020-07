Ripartono i campus dell’Associazione Avvenire

Anna Lamonaca | La vita che torna crea un’atmosfera di cose belle, vive, immaginate durante quel lungo periodo di silenzio totale della quarantena.Ovunque si vede movimento, pian piano sulla nostra isola tutto sta ritornando alla normalità, sempre nel rispetto delle norme anti Covid ed è in questo clima che la Dottoressa Dina Guagliuolo Presidente dell’Associazione”Avvenire”sita in via Tommaso Cigliano numero 15, sta preparando l’apertura post covid-19 con un programma ricco e pieno di attività di vario tipo. L’estate si aprirà il 1 Luglio con un SummerCamp dai posti limitati, si svolgeranno attività per bambini e ragazzi in sede e sulla spiaggia, durante le quali gli stessi potranno partecipare a corsi di lingua inglese e spagnolo, arte, bricolage, musica, lezioni di nuoto, giochi d’acqua, escursioni e tanto altro, tutti svolti in rigorosa sicurezza che accoglieranno un max di 10-12 bambini. I genitori che lavorano potranno anche utilizzare il Bonus Baby Sitter con l’ausilio di un personale altamente specializzato. In occasione della pre-apertura abbiamo fatto due chiacchiere con la presidente la quale ci ha raccontato: “I laboratori si svolgeranno la mattina ed il pomeriggio con accoglienza alle ore 9.00 presso l’associazione, fino alle 10:30, si svolgerà il laboratorio di aiuto compiti, poi si svolgeranno varie attività dislocate nella settimana: il laboratorio d’inglese per chi vuole imparare o migliorare questa lingua, il laboratorio di musica, in particolare chitarra, per chi ama la musica ed aspira a suonare uno strumento, arte- immagine un’ora a settimana, laboratorio di pittura ed il laboratorio di scrittura creativa. Alle 11.00 poi si andrà in spiaggia, si farà il bagno e dopo si pranzerà al sacco, i bambini porteranno da casa qualcosa da mangiare. Dopo pranzo si daranno vita ai giochi sulla sabbia, nell’ acqua e sotto l’ombrellone infine un altro bagno fino alle 16.00 e poi altre attività sempre ricreative seguiti ed accompagnati da una nostra operatrice munita di brevetto di bagnino la quale avvierà anche il corso di nuoto per i bambini che vorranno imparare, e giochi d’acqua” – Ha poi continuato- “Ci saranno in sede corsi sia per adulti che per bambini, di lingua inglese e spagnola,di scienze, matematica e fisica. Tra le nostre novità l’apertura di una Biblioteca ben fornita per il territorio di Forio che potrà essere usata e consultata da chiunque voglia, basterà munirsi di una tessera associativa. La biblioteca è fornita anche di PC e dotata di postazioni internet per fare attività di ricerca ed approfondimento. La nostra Associazione accetta anche in dono libri ed è aperta al tesseramento di volontari. Realizziamo laboratori specifici per bambini con DSA, DA; BES organizzando metodi di studio specializzati. Uno sportello informativo per i genitori che a volte si sentono un po’ disorientati nel seguire il proprio figlio in difficoltà. L’associazione inoltre si presta all’organizzazione di mostre, presentazioni, piccoli meeting, salotti letterari e seminari per piccoli gruppi di 10-15 persone”- Sarà un’estate meravigliosa in nostra compagnia, non esitate a contattarci troverete tutte le info sulla nostra pagina Facebook Associazione Avvenire, poi vi invitiamo a partecipare alla mattinata di prova mercoledì 1° Luglio”.Sicuramente tutto questo è da considerarsi in modo positivo, l’isola d’ Ischia piano piano sta uscendo fuori dal torpore e quest’Associazione può essere davvero un faro nella tempesta, un valido strumento per genitori e figli che potranno trascorrere le giornate estive impegnandosi e vivendo un tempo che sa di buono…”