Ripartenza stagione turistica 2021 per le isole del Golfo. Ischia chiama, la Regione risponde

Presenti all’incontro con le Istituzioni anche l’Associazione Amici di Sant’Angelo ed il Consorzio Sant’Angelo d’Ischia.

Si è tenuto questa mattina un proficuo incontro presso la sala consiliare del comune di Ischia alla presenza dell’Assessore alle politiche sociali e dell’Assessore al Turismo della Regione Campania con le istituzioni isolane e le categorie di albergatori ed associazioni locali. Tra queste anche l’Associazione Amici di Sant’Angelo ed il Consorzio Sant’Angelo d’Ischia hanno voluto partecipare rappresentando il borgo di Sant’Angelo ed avanzando proposte concrete per la ripartenza della prossima stagione estiva, ormai imminente.

Le Associazioni di Sant’Angelo hanno avuto modo di presentare così un loro piano di intenti, consegnato in un momento separato dall’incontro istituzionale, direttamente all’Assessore al Turismo Regionale Casucci, dove i due Presidenti della Associazioni santangiolesi Domenico Punzo per il Consorzio Sant’Angelo d’Ischia e Guido Iacono per l’Associazione Amici di Sant’Angelo hanno potuto offrire le proprie proposte ed idee congiunte, in vista delle reali necessità di un territorio che ora chiede maggiori sicurezze e la possibilità di ripartire.

“Confidiamo in un’ampia intesa con l’organo regionale e nella figura dell’Assessore al Turismo Casucci affinché le nostre richieste siano accolte ed abbiano un veloce riscontro in vista della prossima stagione estiva” – ha commentato Guido Iacono Presidente dell’Associazioni Amici di Sant’Angelo.

L’incontro istituzionale presso la sala consiliare di Ischia ha inoltre evidenziato una forte sinergia istituzionale ed una proficua fiducia nei confronti della Regione Campania, da cui è stato mosso un accorato e comune appello rivolto soprattutto al Presidente De Luca: una accelerazione della campagna vaccinale ed una richiesta fortissima di dare una svolta alla attuale condizione di esclusione delle isole del Golfo da quelle ampie possibilità turistiche ed economiche che altre isole come quelle greche e delle Canarie stanno paventando con ingenti campagne di comunicazione.

Una richiesta ribadita e confermata anche poi in sala consiliare dalle diverse autorità del territorio, Sindaci prima ed imprenditori poi. Ischia è pronta a ripartire, e richiede ed attende quella considerazione dovuta anche ad un territorio che da solo rappresenta il 40% dell’indotto economico derivante dal comparto turistico a livello regionale. Gli imprenditori di Sant’Angelo restano qui a disposizione, pronti a partecipare ad una campagna di ripresa che coinvolga tutto il territorio.

Elena di Iorio albergatrice di Sant’Angelo d’Ischia è intervenuta infine a favore di una maggiore accelerazione di questa campagna vaccinale – “sono state toccate in questo incontro note dolentissime. Ho sentito parlare di brand, di immagine di quest’isola ma devo cogliere questo momento di confronto per condividere con voi una questione già sollevata dai colleghi e dagli operatori – ha proseguito l’imprenditrice – che per me e per la mia categoria è essenziale: Ischia è un’isola “Centro di Cura e Soggiorno”. Ischia è quindi sinonimo di salute e per esserlo noi dobbiamo vaccinarci, per garantire quella cura necessaria non solo al turista avventore di passaggio ma a tutti coloro i quali necessitano di cure termali, chiediamo quindi di accelerare questo iter a livello regionale”

L’intesa nata tra le due Associazioni “Amici di Sant’Angelo” e “Consorzio Sant’Angelo d’Ischia”, certamente offrirà nuovi spunti e possibilità di riflessione per sollecitazioni future rivolte sia alle istituzioni locali che regionali. Uniti per il bene di Sant’Angelo e dell’isola d’Ischia.