Ripari dal sole a Sant’Angelo, i tassisti ringraziano

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di far installare delle pensiline che riparano dal sole cocente l’area destinata alla sosta dei taxi a Sant’Angelo è stata sicuramente indovinata e gradita da tassisti ed utenti. La Giunta presieduta dal sindaco Irene Iacono aveva appunto deciso l’installazione di elementi ombreggianti smontabili nell’area di via Chiaia di Rose per evitare che nei taxi in attesa si raggiungessero temperature elevate. Il tutto a beneficio sia degli operatori del servizio di trasporto pubblico da piazza che degli utenti. E con un costo previsto sotto i 12.000 euro. Una spesa non eccessiva per un’opera indispensabile, anche alla luce della estate particolarmente rovente che stiamo vivendo.

L’iniziativa

Le pensiline sono state installate a tambur battente dalla ditta “Sercom” incaricata dal responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca. E i tassisti non nascondono la loro soddisfazione, tanto da voler rivolgere un ringraziamento pubblico: «Grazie alla nuova Amministrazione di Serrara Fontana finalmente il servizio taxi può godere di un riparo dal sole. I tassisti ringraziano l’Amministrazione e la ditta Sercom Infissi per l’ottimo lavoro svolto». Un esempio di soldi pubblici spesi bene.