Riparato il serbatoio idrico “Cappella”, erogazione mai interrotta

C.S. | Prima delle ore 13.00 di oggi, sabato 14 ottobre, i tecnici della Regione Campania hanno terminato l’intervento di riparazione del guasto verificatosi al serbatoio idrico “Cappella”, ad Ischia.

L’emergenza è quindi già rientrata, ma in realtà non è mai cominciata: grazie ad una serie di manovre si è riusciti infatti a non interrompere mai la fornitura idrica, per cui i problemi previsti per i Comuni di Ischia e Barano non si sono verificati.