Rione De Zerbi, incendio tra le case. Paura a Panza durante la festa di piazza

Rione De Zerbi, incendio tra le case. L’abbandono della zona da parte del comune di Forio si aggiunge alla difficoltà logistiche. Paura e tensione a pochi metri dell’evento in Piazza San Leonardo. La frazione, abbandonata dalla consigliera comunale Annamaria Miragliuolo e dal sindaco Del Deo, vive nel più costante pericolo e, purtroppo, mentre in Piazza si festeggiava il vino, a pochi passi, nel rione dimenticato dall’amministrazione, divampava un incendio che ha diffuso paura, rabbia e indignazione!

Non è possibile, infatti, che un’amministrazione possa consentire eventi di cronaca del genere senza intervenire. Il disastro dei Rioni di Forio, del loro pericolo sociale e civile e ora, anche del pericolo di vita dovuto alle fiamme causate dall’incuria dei luoghi, è sotto gli occhi di tutti.

L’intervento dei vigili del fuoco, che questa volta non hanno trovato sorprese come gli idranti soppressi e non comunicati al Porto, è stato provvidenziale e reso anche grazie alla presenza in lodo dei Vigili urbani. Un corpo, quello di Forio, che purtroppo fa parlare di se solo in male. Per fortuna questa volta hanno visto il fumo e il pericolo. Di solito, sono ciechie non vedono impianti pubblicitari da 18 metri quadri fruttare e far lucrare un abusivo come Enrico Buono.