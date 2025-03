Rinnovato il Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione a Ischia e la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli e la Struttura commissariale per la ricostruzione a Ischia, a seguito del sisma del 21 agosto 2017 e degli eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Oggi, a Napoli, è stata formalizzata la proroga del Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, e il Comandante Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza, Gen. B. Paolo Borrelli, con lo scopo di contribuire ad assicurare un sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o incentivo erogate a favore della popolazione dell’isola di Ischia colpita degli eventi calamitosi.

Tale accordo segue quello già avviato il 24 maggio 2023 dal Commissario Delegato per gli eventi metereologici del 2022, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024. Considerate le mutate esigenze derivanti dalla chiusura dello stato emergenziale sull’isola di Ischia e il passaggio delle funzioni dal Commissario Delegato al Commissario Straordinario, l’intesa sottoscritta oggi – valida fino al 31 dicembre di quest’anno – viene estesa a tutte le attività connesse alla ricostruzione post calamità sull’isola, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Sulla base delle intese già formalizzate, il Commissario Straordinario continuerà, pertanto, a condividere con la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria a competenza generale, dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi.

Grazie alla consolidata collaborazione tra la Struttura commissariale e il Comando Provinciale di Napoli, attraverso un sistema di vigilanza e monitoraggio a tutela degli interessi pubblici e alla corretta gestione delle risorse finanziarie erogate, è stato possibile avviare selettive attività di prevenzione e contrasto agli illeciti partendo dall’analisi della platea dei destinatari delle risorse pubbliche.

Con riguardo all’ampiezza di quest’ultima, si segnala, a titolo esemplificativo, che, per le misure di assistenza alla popolazione sgomberata dalle proprie abitazioni danneggiate dal sisma del 2017 e dall’alluvione del 2022, nell’anno 2024 sono stati erogati oltre 5,5 milioni di euro a favore di circa 560 nuclei familiari, con previsione di una riduzione per l’anno in corso, per effetto dell’avanzamento dello stato della ricostruzione e della messa in sicurezza del territorio. A queste elargizioni si aggiungono le diverse decine di contributi per il sostegno economico alle imprese e oltre un centinaio di contributi per la riparazione degli immobili privati danneggiati dagli eventi calamitosi.

Le attività di controllo della Guardia di Finanza hanno permesso, allo stato, di individuare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria 17 soggetti, a vario titolo, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa dal privato.

“Ringrazio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e, per esso, il Generale Paolo Borrelli, per la disponibilità al rinnovo della collaborazione con la Struttura commissariale finalizzata a garantire trasparenza e legalità nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione e al sostegno alle imprese. Grazie a tale collaborazione e all’operato della Compagnia di Ischia, che ugualmente ringrazio, nell’anno trascorso è stata effettuata un’intensa attività di controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. L’auspicio è che tale attività possa essere ulteriormente implementata per il 2025 nell’interesse dell’erario, dei cittadini e delle imprese” ha commentato il Commissario, Giovanni Legnini.

“La proroga del protocollo d’intesa rappresenta un importante tassello per continuare ad affinare le attività volte a prevenire e reprimere eventuali illeciti nell’impiego delle risorse pubbliche destinate ai cittadini e alle imprese. Grazie alla stretta collaborazione con la struttura commissariale” – ha dichiarato il Generale Borrelli – “sono stati già conseguiti risultati concreti, a tutela del bilancio pubblico e degli effettivi aventi diritto. L’estensione dell’intesa ai contributi relativi al sisma del 2017 consentirà di ampliare ulteriormente gli ambiti operativi della collaborazione, nell’ottica di garantire controlli sempre più selettivi, su posizioni ad alto rischio di frode, per far sì che le risorse siano destinate alle finalità per le quali le stesse sono state assentite, senza mai rallentare, naturalmente, i procedimenti volti alla loro erogazione. Ringrazio il Commissario Legnini per il supporto, sinergico e prezioso”.