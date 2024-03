Rinnovato il direttivo dell’Associazione Ingegneri Ischia

A un anno dalla frana che ha colpito l’isola, l’Associazione Ingegneri Ischia è lieta di annunciare il rinnovo del Consiglio Direttivo, che sarà in carica per il quadriennio 2024-2028. Il nuovo Consiglio, guidato dall’Ingegnere Claudio D’Ambra come Presidente, è composto da professionisti altamente qualificati e determinati a promuovere lo sviluppo e la sicurezza dell’isola.

I membri confermati del Consiglio Direttivo sono: Ingegnere Claudio D’Ambra, Presidente; Ingegnere Maria Esposito, Vicepresidente; Ingegnere Alfonso Di Costanzo, Segretario; Ingegnere Ferdinando Aloi, Tesoriere; Ingegnere Bernardo Romano, Consigliere

In questo periodo di sfide e di ricostruzione, l’Associazione si impegna a sostenere gli ingegneri isolani nell’affrontare le difficoltà connesse ai recenti eventi catastrofici che hanno colpito Ischia. Numerose attività sono in programma per fornire supporto, assistenza e formazione agli ingegneri dell’isola.

A breve, si apriranno le iscrizioni per i soci ordinari. Gli incontri e i momenti di confronto offriranno agli associati l’opportunità di condividere esperienze, conoscenze e strategie per affrontare al meglio le sfide future.

L’Associazione Ingegneri Ischia è determinata a collaborare attivamente con tutte le parti interessate per garantire la sicurezza e lo sviluppo sostenibile dell’isola.

Per ulteriori informazioni e contatti, si prega di visitare il sito web dell’Associazione all’indirizzo www.assingischia.it.