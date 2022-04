Rinnovato il direttivo dei Giovani Avvocati, Ciro Barile nuovo presidente

Paolo Mosè | Si sono svolte ieri mattina presso la sezione distaccata le elezioni per il rinnovo dell’Associazione Giovani Avvocati Ischia. Eletto presidente l’avv. Ciro Barile, un giovanissimo che ha già qualche esperienza ed è stato a lungo nello studio di uno dei decani dell’avvocatura isolana, l’avv. Gino Di Meglio. Consiglieri sono stati eletti gli avvocati Paola Boccanfuso, Giuseppe Carnevale, Stani Giuffrida, Mario Puca e Alessandra Mosè.

Tutti hanno conseguito numerose preferenze dai tanti giovani che affollano la struttura giudiziaria di via Michele Mazzella.

L’AGAI è nata da pochi anni per consentire ai più giovani di iniziare quel percorso di confronto per svolgere questa professione che trova anch’essa difficoltà un po’ per la crisi economica, un po’ per il numero di avvocati e praticanti e per una serie di disfunzioni legate anche alla funzionalità dell’ufficio nel suo complesso. I giovani hanno iniziato a confrontarsi già da qualche anno, sotto la presidenza dell’avv. Vito Manna, che ha avuto anche momenti di serio confronto con l’Associazione Forense, dapprima guidata da Cellammare e poi negli ultimi anni da Gianpaolo Buono. Più sulla metodologia delle singole iniziative portate avanti che negli obiettivi che si erano prefissati per dare impulso all’intera classe forense e alla salvaguardia del presidio giudiziario. E proprio quest’ultimo è l’elemento centrale e coagulante in prossimità della fine della proroga che scadrà il 31 dicembre del 2022. Oggi vi sono numerosissimi ostacoli che impediscono che i due rami del Parlamento approvino quantomeno altri due anni di “vita” della sezione isolana e dando speranza anche alle popolazioni delle altre due isole, Elba e Lipari.

C’è bisogno innanzitutto che l’Assoforense e l’Associazione dei giovani avvocati remino nella stessa direzione. Anzi, è soprattutto necessario che coloro che tra qualche anno rappresenteranno l’intera classe forense siano attivi, presenti in ogni passaggio per ottenere la tanto sospirata proroga. E’ necessario che il neo presidente Ciro Barile segua l’altro presidente dell’Assoforense in tutti gli incontri che si andranno a fare nelle sedi istituzionali, con i parlamentari presenti in Commissione Giustizia. Nel preparare la determinante assemblea del 29 aprile, dove si spera siano presenti i massimi vertici dell’avvocatura nazionale. Deputati e senatori che hanno a cuore questa struttura che da 1200 anni è aperta e quella parte di magistratura che negli anni passati ha dimostrato di pensarla diversamente dai propri colleghi che oggi governano al centro direzionale e che hanno ruoli importanti al Ministero.

Un meeting a cui parteciperanno anche gli avvocati dell’Isola d’Elba e di Lipari, che si collegheranno via Skype. Un confronto che vedrà la partecipazione anche di eletti delle Regioni Toscana e Sicilia. Un motivo di “forza” in previsione della possibile marcia verso Roma. All’assemblea molto probabilmente parteciperà una nutrita rappresentanza di studenti isolani e dell’Associazione Disabili. Per lanciare un segnale forte e chiaro. E in questa fase tutte le forze dell’avvocatura dovranno essere un unico corpo, senza polemiche e distinzioni e protagonismi. Perché è bene ricordare che nel momento in cui dovesse chiudere il 1 gennaio del 2023 non avrebbero più motivo di esistere associazioni, enti o rappresentanze per mancanza di una struttura che svolga un servizio essenziale per la popolazione isolana. Dopo 1200 anni sarebbe una grave sconfitta per lo stesso Stato, che non garantisce quel minimo interesse verso quelle cittadinanze che vivono in particolari territori e che sono costrette a dover registrare disfunzioni a iosa. A volte per colpa di caste che hanno come unico interesse salvaguardare le proprie strategie a discapito di tutti gli altri.