Rimonta Monza, 3-2 alla Fiorentina

MONZA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per il Monza di Palladino, che all’U-Power Stadium batte la Fiorentina per 3-2. Gara esaltante, aperta dai due gol della Viola siglati da Kouamè e Saponara e ribaltata poi dall’autorete di Biraghi, quindi da Dani Mota e dal rigore di Pessina.Bastano appena otto minuti alla Fiorentina per trovare il gol del vantaggio, grazie al colpo di testa di Kouamè che sul corner battuto da Biraghi svetta più in alto di tutti e batte Di Gregorio, emulando poi la tanto discussa esultanza di Romelu Lukaku. Passano soli cinque minuti e l’attaccante ivoriano è nuovamente protagonista, stavolta con il tracciante sinistro che si trasforma nell’assist vincente per il tocco sotto da due passi di Saponara. 2-0 per la Fiorentina e Monza che fatica a carburare. Al 21′ prima occasione vera per il Monza, con il colpo di testa di Caldirola respinto da Terracciano. Otto minuti più tardi i brianzoli riaprono la gara grazie alla fuga di Caprari, che sfugge a Martinez Quarta e conclude in porta con il pallone che carambola su Biraghi per poi terminare alle spalle di Terracciano. Nel finale da un’indecisione di Martinez Quarta e Terracciano nasce il pari lombardo: lo firma Dani Mota, direttamente da un lancio lungo di Di Gregorio. Il Monza troverebbe anche il momentaneo 3-2 con la zampata sotto misura di Pessina sul corner di Colpani, annullato tutto però per un tocco di mano dello stesso ex Atalanta.Secondo tempo che riparte con ritmi un pò più bassi, ma un pestone abbastanza ingenuo di Ambrabat provoca al 57′ il calcio di rigore per il Monza, trasformato da Pessina. Ribaltone completato. Italiano prova a dare una scossa con diversi cambi offensivi, ma il Monza sfiora il poker con Caldirola (palo). Nel recupero gli ultimi assalti viola si spengono col colpo di testa di Cabral bloccato da Di Gregorio.

